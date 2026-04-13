Comité de Ministros realiza nueva sesión con revisión de proyecto Maratué que abarca una inversión de US$ 2.000 millones
La instancia, que se reunió por segunda vez en la era Kast, se desarrolló en completo hermetismo.
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La segunda sesión del Comité de Ministros bajo el Gobierno de José Antonio Kast se realizó este lunes. La instancia -que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- revisó desde las 16.00 horas las reclamaciones vinculadas a participación ciudadana de dos proyectos relevantes.
En concreto, se trata de la Modificación de la Línea 7 del Metro de Santiago, enfocada puntualmente en las obras del acceso a la Estación Baquedano; y el desarrollo urbano habitacional Maratué de Puchuncaví.
Esta última iniciativa concita especial interés. La apuesta inmobiliaria de la familia Lería en la Región de Valparaíso, que involucra una inversión de US$ 2.000 millones, contempla la construcción de hasta 14.180 viviendas en un plazo de 45 años, con un 70% destinado a primera vivienda y un 50% del terreno reservado como áreas verde.
La sesión de esta tarde, que estaba citada desde las 16.00 horas, se desarrolló en completo hermetismo. A diferencia de la tónica que había primado hasta ahora, desde el Ministerio del Medio Ambiente no hubo detalles y se limitó a informar que el acta de la sesión daría luces de lo resuelto.
El 30 de marzo, cuando se realizó la primera sesión del Comité de Ministros de la era Kast, se destrabaron más de US$ 1.000 millones de inversión, lo que fue informado oficialmente desde el Gobierno.
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