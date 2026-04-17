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Una medalla de oro: el conflicto que enfrenta a la Federación de Rodeo chileno con Chilexpress

Un conflicto se desencadenó entre la Federación de Rodeo Chileno con Chilexpress. Se trata de una querella por infracción a las normas de protección de los derechos del consumidor y demanda de indemnización de perjuicios que interpuso la federación que preside Alfredo Moreno Echeverría.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 13:50 hrs.

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<p>Una medalla de oro: el conflicto que enfrenta a la Federación de Rodeo chileno con Chilexpress</p>

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