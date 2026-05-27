SQM apunta con todo al litio: invertirá US$ 3.000 millones en Salar Futuro y ampliará su producción en Australia

Por las condiciones de mercado, la minera chilena elevó sus guía de producción para este año y anticipa precios más altos.

El litio fue el gran protagonista el inicio del año en SQM y por lo mismo fue el tema principal de la conferencia con analistas de la minera no metálica. Entre las novedades está que el proyecto Salar Futuro en el Desierto de Atacama sumará US$ 3.000 millones de inversión y el estudio ambiental se presentará en los próximos días; además de que al otro lado del mundo, en Australia Occidental, la idea de la compañía es ampliar la recientemente inaugurada planta de Mt. Holland, iniciativa que se verá en el directorio hacia el tercer trimestre.

Ricardo Ramos, CEO de la minera, detalló que las ventas totales de litio en entre abril y marzo crecieron un 25% interanual, alcanzando aproximadamente 69.000 toneladas métricas. Indicó que la demanda global podría superar 1,9 millones de toneladas métricas de LCE este año, con un balance oferta-demanda ajustado.

"Como resultado, hemos elevado nuestra guía de volúmenes de ventas de litio y ahora esperamos un crecimiento de aproximadamente 15% en comparación con 2025. También creemos que los precios promedio realizados en el segundo trimestre podrían ser superiores a los del primero", señaló Ramos.

Un mercado del "oro blanco" es expansión es el de las baterías para plantas solares. La compañía pronosticó que los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) representen aproximadamente el 30% de la demanda total de litio en 2026.

El ejecutivo detalló que este es el primer trimestre completo de operaciones de la sociedad Novandino Litio -donde es socia con Codelco-, que generó más de US$ 530 millones en contribuciones al Estado chileno vía pagos a Corfo impuestos y transferencias a gobiernos locales. "Estamos operando a plena capacidad, entregando sólidos resultados operacionales y financieros, mientras continuamos invirtiendo en crecimiento futuro", dijo el gerente general en la cita con analistas.

El proyecto más importante de esta filial es Salar Futuro, donde se espera presentar el estudio ambiental antes de fin del tercer trimestre, contar con su aprobación final en 2029 e iniciar la inversión en 2030.

Respecto de Mt. Holland, los ejecutivos señalaron que tanto la mina como la concentradora operan a plena capacidad. Esta es una operación conjunta entre la chilena SQM y los locales de Wesfarmers. La expansión se presentará al directorio en el tercer trimestre de este año 2026, con un Capex estimado de US$ 200 millones para 2027 en lo correspondiente a parte SQM. La refinería Kwinana se espera plenamente operativa en 2027.

Los otros negocios

"En general, continuamos observando condiciones de mercado favorables en nuestras principales líneas de negocio, y creemos que SQM está bien posicionada para continuar entregando resultados sólidos y creando valor para sus accionistas", dijo Ramos sobre el desempeño de la compañía, que anotó ganancias 165% más altas en el primer trimestre de 2026 respecto a igual lapso del año anterior.

Sobre el negocio de nutrición vegetal, la guidance de volumen aumentó a un crecimiento del 10% para 2026, impulsado por la suspensión de exportaciones de nitrato de potasio de China, que abre oportunidades de mercado para SQM, explicó el CEO de yodo y nutrición vegetal, Pablo Altimiras.