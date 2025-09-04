SQM pausa expansión de su proyecto estrella en Australia por malos precios del litio

La ampliación de Mount Holland “no se tomará este año calendario 2025”, aunque se avanza en estudios y permisos.

A fines de julio, Covalent Lithium -donde SQM posee un 50% y su socio australiano Wesfarmers la otra mitad- terminó la construcción de la refinería de hidróxido de litio en Kwinana, la primera operación totalmente integrada en Australia Occidental. Tras este hito y considerando la situación actual de precios del mineral, la compañía decidió pausar la expansión de la mina y concentradora Mount Holland.

“La decisión final de la inversión sobre la expansión no se tomará en el año calendario 2025”, dijo SQM.

“La expansión seguirá siendo considerada por los accionistas de Covalent y está sujeta al contexto del mercado del litio, la finalización de las evaluaciones y aprobaciones técnicas y financieras pertinentes, y la exitosa puesta en marcha de la refinería”, explicó la minera no metálica chilena.

La filial Covalent, explicaron conocedores de la operación en el país oceánico, continúa avanzando con los estudios de ingeniería y con los permisos ambientales para la expansión de la mina y planta concentradora de Mount Holland, que significarán una duplicación de la producción.

Una potencial decisión final de inversión se evaluará durante el próximo año, dijeron esos conocedores del proceso.

“La inversión en Mount Holland entre ambos socios es de US$ 1.500 millones a US$ 1.600 millones”, explicaron en la compañía.

Por otro lado, SQM International Lithium (SQMi) sigue firmemente centrada en fortalecer su cartera de proyectos de litio, y en especial Mount Holland y Andover (Azure, donde la firma chilena es socia de la millonaria australiana Gina Rinehart), ambos en Australia, para ampliar su presencia y contribución a largo plazo en el mercado del litio. SQMi también busca este mineral en otras latitudes, como Namibia.

“Con los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía impulsando la demanda a largo plazo, los fundamentos del mercado del litio siguen siendo sólidos, y el compromiso de la unidad de negocios de SQMi de convertirse en un procesador de productos de litio a gran escala sigue firme”, argumentaron en la empresa.