Tras cinco años al mando: Michael Clark renuncia a la presidencia de Azul Azul

El empresario comunicó su salida -con efecto inmediato- de la sociedad que administra el club Universidad de Chile.

Llegó el fin de la era Clark en Azul Azul. Este jueves, mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Michael Clark informó su renuncia al cargo de director y presidente de la sociedad con efecto inmediato, terminando así su turbulento ciclo al mando del equipo universitario desde que asumió en 2021.

“Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. He comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul”, detalló el ahora expresidente de la sociedad.

“Han sido años muy duros de trabajo, en que he tenido alegrías, tristezas y muchas emociones fuertes. Tengo la satisfacción de haberme entregado por entero al club y de haber establecido un plan estratégico que ha ubicado a nuestro Club como una de las instituciones más sólidas del continente”, expresó en su carta de despedida.

El empresario asumió el 30 de septiembre de 2021 luego de que Cristián Aubert, director ejecutivo en ese entonces le “cediera” el puesto.

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Los coletazos del Caso Sartor

Clark se ha visto involucrado, con cada vez más fuerza, en el caso Sartor AGF, administradora de fondos intervenida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por préstamos privados relacionados a la gestora mediante capital de terceros levantados a través de sus fondos públicos.

Los vehículos, según ha revelado la investigación por parte de la CMF y el Ministerio Público, han financiado operaciones de financiamiento al renunciado presidente de Azul Azul, cuando este era director de la AGF.

Uno de ellos fue directamente al fondo privado (FIP) "Tactical Sport", vehículo mediante Clark y socios del Grupo Sartor, como Pedro Pablo Larraín, ingresaron a la propiedad de "la U". Las indagatorias revelaron millonarios préstamos impagos por casi $ 8 mil millones al FIP, por parte de los fondos de Sartor AGF.

Es por esa deuda que a comienzos de 2025, la ya intervenida gestora inició una demanda civil de cobro, que actualmente tiene embargadas el 63,07% de las acciones de Azul Azul, con miras a un remate.

Por esta y otras operaciones, Clark fue sancionado por la CMF con UF 65 mil, por inversiones que “se desviaron para financiar operaciones de empresas relacionadas, en muchos casos en precaria situación financiera, con moras e impagos y carentes de garantías”, de acuerdo al regulador.

Su rol en el caso sería más fuerte. Quienes conocen la trama señalaron que una de sus sociedades, Redwood Capital, también solicitaba financiamientos por parte de fondos de Sartor AGF, mientras que dicha firma asesoraba a las filiales de los vehículos.

Es por esta arista que la Fiscalía estaría tomando declaraciones a colaboradores de Clark, Sartor e, incluso, Toesca, que se hizo cargo de la liquidación de gran parte de los exfondos de la firma intervenida. "El vínculo de Clark con el caso es de los más profundos", señaló una fuente al tanto de la trama.

“Mis mejores deseos para el nuevo presidente o presidenta de la U, así como para quienes asuman próximamente en el directorio. Estaré siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí”, cerró en su misiva.

Su reemplazante quedará definido para la próxima junta de accionistas, agendada para el martes 28 de abril en las dependencias del Centro Deportivo Azul.