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Jorge Zapata, presidente de la Confiep de Perú: “Hay expectativa, sin duda, de que tengamos un gobierno estable”

El líder gremial también ve con buenos ojos la alineación política en la región, señalando que “cuando hay un pensamiento común, ideas que convergen y una visión compartida de a dónde se debe ir, facilita muchísimo la confluencia”.

Por: Francisca Guerrero, desde Lima

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 13:18 hrs.

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<p>Jorge Zapata, presidente de la Confiep de Perú: “Hay expectativa, sin duda, de que tengamos un gobierno estable”</p>

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