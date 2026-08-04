Denuncias por cobros indebidos en buses de Antofagasta: Bipay descarta fallas en su plataforma y polémica escala a BancoEstado

El operador tecnológico explicó que los pagos del transporte con tarjetas operan bajo el estándar EMV y sus cobros pueden aparecer diferidos, pero agregó que durante los últimos días se han registrado intermitencias en su procesador bancario externo, que es BancoEstado, a través del sistema Compraquí.

Los reclamos por cobros no justificados pusieron bajo la lupa el sistema de pago electrónico del transporte público de Antofagasta. Usuarios de la red aseguran haber sufrido más de un cargo por un mismo viaje, cobros en horarios en que no utilizaron el servicio, y trayectos que aparecen registrados varios días después.

Ante las denuncias, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones inició coordinaciones con Bipay, el operador tecnológico del sistema, para revisar la trazabilidad y, en caso de que corresponda, gestionar la devolución de los montos.

Según cifras entregadas por la empresa, en un día hábil se registran más de 230 mil validaciones y cerca de 40% se realiza con tarjetas bancarias.

Pero Bipay descartó que los cobros cuestionados se originen en su plataforma y apuntó al procesamiento diferido de las transacciones y a intermitencias del proveedor bancario externo.

Procesamiento diferido

Bipay explicó que los pagos con tarjetas de débito y crédito operan bajo el estándar EMV, utilizado internacionalmente en los sistemas de transporte. A diferencia de una compra tradicional, el cobro no siempre aparece reflejada inmediatamente en la cuenta del cliente.

Los viajes realizados durante una jornada pueden ser procesados durante la noche o la madrugada siguiente y también pueden aparecer agrupados. La empresa sostuvo que este mecanismo puede provocar que la hora del cargo bancario no coincida con el momento en que la persona subió al bus.

La compañía aseguró que no ha encontrado evidencia de cobro indebido originado en su plataforma, pero agregó que durante los últimos días se han registrado intermitencias en el procesador bancario externo a Bipay, que es BancoEstado, a través del sistema Compraquí.

“Es importante transmitir tranquilidad a las personas usuarias. La visualización de cargos en determinados horarios o de forma agrupada responde al funcionamiento normal del procesamiento bancario y en algunos casos recientes, a regularizaciones derivadas de intermitencias operacionales del procesador de pagos. Esto no corresponde a un mecanismo de cobro indebido generado por Bipay”, señaló el gerente de Operaciones de Bipay, Gonzalo Cuitiño.

Los usuarios pueden revisar los viajes y pagos registrados por Bipay en su plataforma de consulta bancaria. Cuando exista un movimiento no reconocido o una diferencia entre los viajes efectuados y los cargos reflejados, deben ingresar un reclamo ante el banco emisor de la tarjeta. Bipay también habilitó el correo ayuda@bipay.cl para colaborar en la revisión.

Oficio a BancoEstado

El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya, cuestionó que los usuarios deban gestionar individualmente sus reclamos ante las instituciones financieras y anunció el envío de un oficio al presidente de BancoEstado.

“Es inverosímil... que aquí cada usuario que ha sido afectado por estos cobros irregulares tiene que comunicarse con BancoEstado. Por lo tanto, estoy mandando un oficio al presidente de BancoEstado para que revise esta situación”, afirmó el parlamentario.

Araya pidió que el banco identifique el origen de los descuentos y determine a quién fueron transferidos los recursos recaudados. El parlamentario también solicitó una coordinación entre BancoEstado y el Ministerio de Transportes para esclarecer los casos denunciados.



DF Regiones contactó a Banco Estado para conocer su versión de la situación, pero la entidad no quiso hacer declaraciones.

Según fuentes asociadas al caso, los cargos duplicados se habrían originado por una intermitencia en el procesamiento de pagos del sistema, pero gran parte de las operaciones ya habría sido regularizada.