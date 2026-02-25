Telefónica cerró su último año en Chile con pérdidas por más de $ 400 mil millones
Los ingresos disminuyeron un 3,8% interanual. Millicom, nueva dueña de estas operaciones, ha declarado que su primer objetivo es revertir estos resultados.
Noticias destacadas
En su último año como filial de Telefónica España, el negocio chileno de la gigante ibérica volvió a registrar pérdidas, manteniendo el saldo en rojo que arrastra desde hace varios años.
De acuerdo a lo reportado por Telefónica Móviles Chile, la compañía cerró 2025 con un resultado negativo de $ 413.023 millones, pérdidas un 7,5% más bajas que las informadas a fines de 2024.
La compañía, que el 10 de febrero pasado fue adquirida por la luxemburguesa Millicom, anotó a diciembre de 2025 ingresos consolidados por $ 1.555.941 millones, un 3,8% menores a los obtenidos en el año previo.
Esta disminución se explica, dijo la firma, "principalmente por ingresos reconocidos en año 2024 por venta de inventarios asociados al proyecto de
apagado red de cobre mayor en $32.325 millones. Excluidos estos efectos, los ingresos ordinarios presentan un comportamiento estable con una leve caída del 1,8% con relación al ejercicio anterior".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Los planes de Botanical Solution para llegar con su biofungida de Quillay a México, EEUU y Canadá
La biotecnológica chilena distribuirá sus desarrollos a través de la suiza Syngenta y, en paralelo, alista la venta de saponinas para vacunas en fase de ensayos clínicos con una farmacéutica británica.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete