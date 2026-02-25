Telefónica cerró su último año en Chile con pérdidas por más de $ 400 mil millones

Los ingresos disminuyeron un 3,8% interanual. Millicom, nueva dueña de estas operaciones, ha declarado que su primer objetivo es revertir estos resultados.

En su último año como filial de Telefónica España, el negocio chileno de la gigante ibérica volvió a registrar pérdidas, manteniendo el saldo en rojo que arrastra desde hace varios años.

De acuerdo a lo reportado por Telefónica Móviles Chile, la compañía cerró 2025 con un resultado negativo de $ 413.023 millones, pérdidas un 7,5% más bajas que las informadas a fines de 2024.

La compañía, que el 10 de febrero pasado fue adquirida por la luxemburguesa Millicom, anotó a diciembre de 2025 ingresos consolidados por $ 1.555.941 millones, un 3,8% menores a los obtenidos en el año previo.

Esta disminución se explica, dijo la firma, "principalmente por ingresos reconocidos en año 2024 por venta de inventarios asociados al proyecto de

apagado red de cobre mayor en $32.325 millones. Excluidos estos efectos, los ingresos ordinarios presentan un comportamiento estable con una leve caída del 1,8% con relación al ejercicio anterior".

A principios de 2026, Telefónica Chile aprobó la venta de su participación del 40% en Onnet -controlada por el fondo KKR- a una filial internacional de Telefónica España, buscando reducir deuda financiera y mejorar su posición económica.

En el detalle, los ingresos de telecomunicaciones móviles cayeron un 1,21% debido a los "menores ingresos por venta de terminales en un 2,4% por menor actividad comercial".

Las ventas por telefonía, banda ancha fija, televisión y otros cayeron un 12,3% interanual. "En esta variación debemos aislar el efecto por operación de venta de cobre para ambos ejercicios, lo que da un efecto de caída en el negocio del 7,4%; esta variación se da por menores ingresos en servicios de telefonía básica", argumentó la empresa.

Finalmente, los ingresos por servicios de datos y soluciones tecnológicas para empresas se elevaron un 15,47%, por mayor actividad comercial en proyectos de servicios privados.

"Nosotros hace pocos años también perdíamos plata. Los resultados financieros de Millicom de 2023 fueron de menos US$ 23 millones. O sea que entendemos la situación y sabemos cómo resolverla", aseguró.

Y lanzó: "Queremos terminar este año ya en números azules, un azul Tigo, y a partir de ahí, empezar a crear valor. El objetivo es estar en números positivos el 2026, pero una proyección más allá de eso es muy difícil. Necesitamos más tiempo".