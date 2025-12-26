Los mercados emergentes se transformaron en la joya del parqué

El ciclo actual presenta similitudes con el auge que vivieron estos mercados entre 2001 y 2010, cuando el índice MSCI Emerging Markets tuvo una rentabilidad acumulada del 344%, frente al 15% del S&P 500.

Los mercados emergentes desafiaron los aranceles, la guerra comercial y la agitación mundial para registrar retornos estelares en 2025.

Ajustes fiscales y banqueros centrales que tomaron decisiones correctas dejaron a los países -que antes eran percibidos como riesgosos- sólidos frente a las medidas políticas y económicas en Estados Unidos y la creciente fragmentación geopolítica.

El regreso del Presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca y la caída de los activos provocada por los anuncios arancelarios del "Día de la Liberación" en abril fue aprovechada por muchos para comprar activos de mercados emergentes.

En ese sentido, la combinación de un dólar estadounidense más débil, mayor liquidez global y el renovado dinamismo de China está reconfigurando las perspectivas de inversión hacia un nuevo ciclo con estas geografías como uno de los protagonistas.

Desde el mercado, observan el ciclo actual con bastantes similitudes al auge que vivieron los emergentes entre 2001 y 2010, cuando el índice MSCI Emerging Markets superó ampliamente al S&P 500. En ese período, la rentabilidad acumulada del MSCI EM fue de 344,4%, frente a solo 15,07% del índice estadounidense.

Brasil, China e India

Para analizar los emergentes hay que mirar a sus protagonistas: Brasil en Latinoamérica y China e India en Asia.

En el caso del país latinoamericano, los analistas ven que la inflación se está desacelerando, el banco central podría comenzar a relajar su política monetaria y que las reformas están cobrando fuerza.

“El mercado de acciones de Brasil luce anormalmente barato si se excluye a Petrobras y Vale”, escribió el holding financiero suizo UBS en un reciente informe, donde posiciona a Brasil dentro de los mercados sobreponderados dentro de su canasta de emergentes. Según los cálculos de UBS, el descuento es del 55%.

Otro elemento central para emergentes es la recuperación de China. El Banco Mundial elevó su previsión de crecimiento para el país de 4% a 4,8%.

“China muestra signos tempranos de emprender reformas de gobernanza e iniciativas favorables para los accionistas similares a los programas de ‘creación de valor’ vistos en Corea y Japón”, señaló el estratega de GlobalX, Malcom Dorson a Bloomberg.

En este contexto, sectores como el consumo discrecional, la tecnología aplicada a valor agregado y la economía verde ganan peso estratégico. Junto a eso, la dominancia china en tierras raras y su liderazgo en automatización industrial consolidan su rol estratégico en la transformación global.

En el caso de India, su principal índice bursátil, Sensex, está cerca de máximos históricos y a pesar de tener un rendimiento inferior al de muchos pares asiáticos (retorno del 9% en el año) el mercado ve oportunidades.

Uno de los pilares son las proyecciones de que el país crezca más del 7% en el año fiscal 2026 y cerca del 7% en el año fiscal 2027 debido a una reactivación del ciclo de gasto de capital.

Actualmente, la gran interrogante es si India alcanzará un acuerdo comercial con EEUU. Esta arista ha llevado a que la participación de agentes extranjeros haya disminuido a aproximadamente el 15,6% en el año.

¿Nuevo ciclo?

Pese a los desafíos que los emergentes puedan enfrentar, el optimismo es bastante transversal.

"Los fundamentos están mejorando en esa clase de activos, especialmente cuando se analiza desde una perspectiva de crédito soberano", comentó el estratega de Morgan Stanley, James Lord.

VIETNAM... UNA BOLSA A SEGUIR QUE BRILLA