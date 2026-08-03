Seguridad y comercio: la agenda de Pérez Mackenna en Brasil
El canciller participará en una serie de reuniones políticas con gremios y empresarios.
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Una intensa agenda de reuniones sostendrá en Brasil el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien este lunes inició una visita de tres días a dicha nación.
En Brasilia, el secretario de Estado concretará un encuentro con su par brasileño, Mauro Vieira, para profundizar los lazos bilaterales en áreas de interés para ambos países como seguridad y defensa, minería, energía, ciencia, cooperación antártica e inteligencia artificial.
De acuerdo con la agenda, en la cita también se abordarán los avances del Corredor Bioceánico Vial, proyecto impulsado por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile para unir los puertos del Atlántico y el Pacífico, fortaleciendo la economía y el intercambio de estos países.
Luego, en Sao Paulo, el canciller desarrollará una reunión con el gobernador de dicho Estado, Tarcísio de Freitas, y con la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), y participará de un encuentro con empresarios chilenos y brasileños para promover el comercio bilateral y la inversión en Chile.
“Socio clave”“Brasil es un socio clave en la región, tenemos una alianza sólida y oportunidades para seguir profundizando la colaboración en áreas de interés para ambos países como seguridad y defensa, atraer inversión y ampliar nuestra presencia comercial”, dijo el canciller.
En esa línea, agregó que Chile ofrece “estabilidad, dinamismo y un entorno propicio para los negocios, además de una rica oferta de productos y bienes y servicios de alto valor que pueden seguir consolidándose en ese mercado de más de 200 millones de habitantes”, agregó.
El embajador de Chile en Brasil, Issa Kort, señaló que dicho país es “crucial para los desafíos del gobierno del Presidente Kast, ya que es fundamental para la coordinación en asuntos de seguridad, migración e integración regional”.
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