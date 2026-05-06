En medio del alza de tasas de navegación aéreas: aerolíneas y aeropuertos en Argentina ajustan sus modelos de negocio

A días de la actualización de las tasas aéreas impulsada por la ANAC, Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratuito de su tarifa base para vuelos nacionales, mientras que el Aeropuerto de Ezeiza inauguró una sede de Sport Club para fortalecer sus ingresos no aeronáuticos.

La industria aérea argentina atraviesa un nuevo proceso de transformación. En medio de la controversia generada por el aumento de las tasas de navegación aéreas impulsado por el gobierno de Javier Milei y las críticas levantadas por gremios internacionales, aerolíneas y operadores aeroportuarios comenzaron a acelerar cambios en sus servicios en un contexto de mayor crecimiento de las compañías low cost.

La semana pasada, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó una actualización de las tasas que pagan las aerolíneas por servicios de navegación aérea y aterrizaje, dejando sin efecto el esquema tarifario vigente desde 2024.

La medida generó rechazo en la industria. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) expresó su preocupación por la decisión de la ANAC y llamó a las autoridades argentinas a suspender la aplicación de los nuevos cargos, además de convocar “sin demora” a una instancia formal de consulta con las aerolíneas y sus asociaciones representativas.

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Según el organismo, la actualización implicó un aumento de 15% en los cargos por sobrevuelo internacional y aterrizaje, mientras que las tasas de navegación aérea nacional registraron un alza de 359%.

A juicio de IATA, la medida socava la certeza regulatoria y podría afectar los esfuerzos de Argentina por fortalecer la conectividad aérea, la competitividad y la recuperación económica a través del transporte aéreo.

En medio de ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció la eliminación del equipaje de mano gratuito de la tarifa base de los vuelos nacionales.

Dicha medida comenzó a aplicarse en los pasajes emitidos esta semana, donde por cada ticket, los pasajeros solo se podrá incluir un bolso o mochilas con un máximo de tres kilos.

De acuerdo con fuentes del sector citadas por medios trasandinos, el objetivo del anuncio es ofrecer una tarifa que “compita con las que ofrecen las low cost”, que separan los valores del pasaje del costo del equipaje.

Y es que en el último tiempo, la compañía nacional ha enfrentado un escenario de mayor presión competitiva, donde las low cost han ganado participación de manera acelerada tras la implementación de la política de “cielos abiertos” promovida por el Presidente Milei.

Según los últimos datos de la ANAC, la chilena JetSmart elevó su participación en el mercado trasandino de 17% en diciembre de 2024 al 25% en diciembre de 2025, consolidándose como un actor de peso en un mercado que hasta hace unos años estaba dominado por la misma Aerolíneas Argentinas y Flybondi.

Datos de diciembre de 2025 mostraron que mientras el operador estatal perdió cinco puntos porcentuales de participación y Flybondi otros cuatro en relación al año anterior, JetSmart captó esos espacios con casi 150 mil pasajeros adicionales transportados.

Aeropuertos y nuevos ingresos

El aumento de tasas y anuncios de aerolíneas no ha dejado atrás a los aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza anunció la inauguración de una nueva sede de la cadena Sport Club dentro de su predio, la cual con 3.250 metros cuadrados se posiciona como el gimnasio más grande del mundo ubicado dentro de una terminal aérea.

La apertura se da en simultáneo al plan de inversión de más de US$ 100 millones que impulsa Aeropuertos Argentina para modernizar infraestructura, ampliar la capacidad operativa y mejorar la experiencia de pasajeros y aerolíneas.

El nuevo espacio está orientado tanto a pasajeros frecuentes como a los más de 25 mil trabajadores de la comunidad aeroportuaria de Ezeiza y vecinos de la zona. Entre sus instalaciones contempla una piscina climatizada, áreas de musculación, solárium, sauna y vestuarios premium.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del aeropuerto para fortalecer los ingresos no aeronáuticos y elevar el tiempo de permanencia de los pasajeros dentro de la terminal mediante servicios complementarios y espacios comerciales.