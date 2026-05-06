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En medio del alza de tasas de navegación aéreas: aerolíneas y aeropuertos en Argentina ajustan sus modelos de negocio

A días de la actualización de las tasas aéreas impulsada por la ANAC, Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratuito de su tarifa base para vuelos nacionales, mientras que el Aeropuerto de Ezeiza inauguró una sede de Sport Club para fortalecer sus ingresos no aeronáuticos.

Por: Karen Flores

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 15:56 hrs.

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<p>En medio del alza de tasas de navegación aéreas: aerolíneas y aeropuertos en Argentina ajustan sus modelos de negocio</p>

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