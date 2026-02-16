BTG concreta apuesta por bodegas y lanza fondo junto a desarrolladora DLS

Se enfocará en la adquisición de activos industriales para renta. Buscará levantar US$ 100 millones.

Los activos industriales para la renta continúan atrayendo inversionistas. El 5 de febrero, la gestora de BTG Pactual concretó su apuesta por el segmento y presentó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su más reciente fondo inmobiliario.

Se trata de “Renta Industrial DLS I”, vehículo dedicado a la inversión en activos industriales para su arriendo, como centros de distribución y bodegaje.

En enero, el CEO de la gestora, Hernán Martin, había señalado a DF que el fondo buscará levantar un poco más de UF 2,6 millones de capital, esto es, unos US$ 100 millones. En la ocasión, indicó que se enfocará en centros “built to suit”, es decir, bodegas hechas a la medida para un mandante específico.

El fondo estará compuesto por cuatro activos, dos de los cuales se encuentran operativos y con contratos de arriendo, mientras que el resto “van a empezar a desarrollarse”, apuntó el ejecutivo.

Según pudo corroborar DF, los centros serán desarrollados por la gestora inmobiliaria DLS Chile. En tanto, cada centro logístico tiene cerca de 100 mil metros cuadrados cada uno, y estarán enfocados en usuarios de sectores tradicionales, como el industrial y el retail.

Bodegas e inversionistas

En los últimos años, el segmento industrial-logístico se ha situado en el centro de las carteras de inversión de fondos y grupos empresariales locales e internacionales.

A comienzos de febrero, DF reveló el ingreso del empresario estadounidense Richard Hunt al mercado de bodegas clase A en Chile, mediante la adquisición de OPL El Montijo, un activo logístico de más de 25 mil metros cuadrados, por UF 700.496, equivalentes a cerca de US$ 32 millones.

En la contraparte se encontró el fondo “Moneda GSI Renta Logística I” de Moneda Patria y GSI Capital, la gestora de fondos ligada a Nicolás Noguera, Pedro Infante, Fernando Ovalle y Tomás Ovalle.

GSI también ha actuado como comprador. En julio del año pasado, adquirió y posteriormente arrendó el centro de distribución TW La Martina por UF 1,11 millones y el Centro de Distribución El Valle, por UF 2 millones.