Peruana Alicorp crece un 3% en ventas en el primer trimestre en medio de compras de Inka Crops y empresa en Ecuador

La peruana Alicorp, empresa del Grupo Romero, reportó ventas consolidadas por 2.930 millones de soles peruanos (US$ 791 millones) en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 3% frente al mismo periodo del año anterior.

En el mismo lapso, la utilidad neta ajustada alcanzó 791 millones de soles peruanos, con un aumento de 5%, mientras que el Ebitda ajustado se ubicó en 459 millones de soles peruanos, 6% por encima de lo registrado en el primer trimestre de 2025.

Los resultados del periodo incorporan la integración de Inka Crops, consolidada desde marzo, así como el efecto de la operación de Jabonería Wilson en Ecuador, adquisiciones que ampliaron el portafolio de la compañía y su presencia en mercados de la región.

El crecimiento estuvo asociado principalmente a un mayor volumen de ventas en todas las unidades de negocio, además del aporte de estas recientes incorporaciones.

En el negocio de Consumo Masivo Perú, la utilidad bruta ajustada sumó 415 millones de soles peruanos, lo que representa un incremento de 16% frente al primer trimestre de 2025. En esa misma línea, el Ebitda ajustado alcanzó 241 millones de soles peruanos, con un crecimiento de 22% interanual, impulsado por iniciativas comerciales de marca y el desempeño en categorías como detergentes, jabón para lavar, aceites y cereales.

Dentro de Alimentos, destacó el desempeño de la categoría de salsas, especialmente la línea de mayonesas. En Cuidado del hogar, la categoría de detergentes alcanzó su mayor participación de mercado en los últimos 18 meses, consolidando su posición en ese segmento.

En Alicorp Soluciones (negocio B2B), la utilidad bruta ajustada fue de 165 millones de soles peruanos, 1% por debajo de lo registrado un año antes. Sin embargo, el Ebitda ajustado alcanzó 103 millones de soles peruanos, con un incremento de 4% interanual. En este segmento, las líneas vinculadas a panadería mostraron resultados positivos, con crecimientos en volumen de margarinas (15%), mantecas (15%) y harinas pasteleras (21%).

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