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Peruana Alicorp crece un 3% en ventas en el primer trimestre en medio de compras de Inka Crops y empresa en Ecuador

En el periodo, la compañía del Grupo Romero reportó ventas consolidadas por US$ 791 millones.

Por: Gestión, Perú

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 15:50 hrs.

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<p>Peruana Alicorp crece un 3% en ventas en el primer trimestre en medio de compras de Inka Crops y empresa en Ecuador</p>

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