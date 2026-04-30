Tras siete años de suspensión: American Airlines reactiva vuelos directos entre EEUU y Venezuela con ruta Miami-Caracas
La compañía informó que la operación comenzará con una frecuencia diaria y aumentará a dos vuelos por día a partir del 21 de mayo.
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A siete años de su suspensión, la aerolínea estadounidense American Airlines reactivó los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela con la ruta Miami-Caracas.
Este jueves 30 de abril, pasadas las 10 de la mañana (hora local), el primer vuelo de la compañía despegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en un nuevo hito que se produce en medio de la reanudación de las relaciones entre ambos países, tras la captura del exlíder chavista Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de la administración de Trump.
El vuelo está siendo operado con un avión Embraer E175 por Envoy Air, subsidiaria de American Airlines que opera bajo la marca American Eagle.
La aeronave fue presentada oficialmente este pasado miércoles durante un evento en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW), con la participación del director ejecutivo de la emrpesa, Robert Isom; el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy; la vicepresidenta ejecutiva de America250, Jen Condon; y otros directivos de la compañía.
A través de un comunicado, Duffy calificó la reanudación como “un hito crítico para fortalecer la relación de Estados Unidos con Venezuela y abrir oportunidades económicas en ambos países”.
En esa línea, la firma informó que la operación comenzará con una frecuencia diaria y aumentará a dos vuelos por día a partir del 21 de mayo. Según adelantó Duffy, se programarán más vuelos hacia Venezuela en los próximos meses.
Las rutas comerciales directas entre ambos países fueron suspendidos en 2019, en medio de las tensiones entre los gobiernos de Maduro, y su par estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato.
American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y era la principal aerolínea estadounidense en ese mercado antes de la suspensión del servicio.
Sin embargo, el conflicto político hizo que varios años después, las empresas áreas internacionales enfrentaran restricciones para repatriar miles de millones de dólares en ingresos, lo que derivó en pérdidas para la industria.
El área de Miami concentra la mayor comunidad venezolana en Estados Unidos, con cerca de 250.000 personas.
“El hub de American en Miami es la principal puerta de entrada de EEUU a América Latina, y nuestro servicio a Venezuela es una parte clave de nuestra historia y nuestro futuro”, afirmó en un comunicado Nat Pieper, director comercial de la compañía.
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