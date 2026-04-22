Trump abre la puerta a un rescate de la aerolínea Spirit y rechaza fusión United-American
Las acciones de Spirit subieron hasta un 178% el martes tras los comentarios del mandatario. En tanto, los títulos de United y American bajaron.
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le gustaría ver que surja un comprador para Spirit Aviation Holdings y se mostró abierto a que el gobierno acuda en ayuda de la aerolínea. También se opuso a una fusión entre American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc.
“Spirit está en problemas, y me encantaría que alguien la comprara”, dijo Trump el martes en una entrevista con CNBC, y agregó que “quizás el gobierno federal debería ayudar en este caso”, dado que hay 14.000 empleos en juego.
Spirit ha considerado ofrecer al gobierno de EEUU una participación accionaria en la aerolínea de bajo costo para ayudar a evitar una posible liquidación, según personas familiarizadas con el asunto.
Las acciones de Spirit subieron hasta un 178% el martes tras los comentarios del mandatario. En tanto, los títulos de United y American bajaron, luego de que el titular de la Casa Blanca emitiera comentarios sobre una posible fusión entre ambas.
La semana pasada Bloomberg News informó que el director ejecutivo de United, Scott Kirby, planteó al presidente en febrero la posibilidad de una combinación.
Desde entonces, American ha dicho que no participa ni está interesada en ninguna conversación con United.
“Le dije a mi gente, pero con American -le está yendo bien-, y a United le va muy bien”, dijo Trump en la entrevista con CNBC. “Conozco a la gente de United, les está yendo muy bien. No me gusta que se fusionen”.
“Es como todas estas empresas aeroespaciales y de defensa: antes teníamos cientos de ellas, y ahora tenemos un número muy pequeño, y recibes una sola oferta, y eso las vuelve perezosas”, afirmó.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, al hablar en un eventoen Washington, dijo que planeaba tener una conversación con Trump más tarde ese día sobre Spirit.
“El Presidente dice: ‘Echen un vistazo’. Y él es mi jefe”, dijo Duffy. “Así que lo analizaremos”.
La guerra entre EEUU e Irán ha impulsado los precios del combustible para aviones. Esto ha vuelto a plantear interrogantes sobre consolidación en la industria. El lunes, Alaska Air Group suspendió su previsión de ganancias para todo el año y anticipó una pérdida mayor a la esperada por Wall Street para el segundo trimestre. American Airlines reporta resultados más adelante esta semana.
Spirit está buscando una inyección de efectivo del gobierno de EEUU ante el alza en los precios del combustible para aviones, según personas familiarizadas con las deliberaciones, que pidieron no ser identificadas dado que las conversaciones son confidenciales.
La aerolínea se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota en agosto de 2025, la segunda vez que tuvo que hacerlo en menos de un año.
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