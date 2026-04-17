American Airlines descarta estar interesada en una fusión con United
“Si bien pueden ser necesarios cambios en el mercado aéreo en general, una fusión con United sería negativa para la competencia y para los consumidores", dijo la mayor aerolínea de EEUU.
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American Airlines Group ha declarado que no está involucrada ni interesada en ninguna conversación sobre una fusión con su rival United Airlines Holdings, lo que reduce las posibilidades de una unión que podría transformar el sector.
El director ejecutivo de United, Scott Kirby, le había planteado la posible fusión directamente al Presidente Donald Trump en febrero, según informó Bloomberg a principios de esta semana. American Airlines indicó en un comunicado emitido el viernes por la noche que dicha fusión sería un mal negocio.
“Si bien pueden ser necesarios cambios en el mercado aéreo en general, una fusión con United sería negativa para la competencia y para los consumidores, y por lo tanto incompatible con nuestra comprensión de la filosofía de la administración hacia la industria y los principios de la ley antimonopolio”, decía el comunicado de la aerolínea con sede en Fort Worth, Texas.
Los representantes del United declinaron hacer comentarios.
Las acciones estadounidenses cayeron un 1% en las operaciones posteriores al cierre, a las 18:55 en Nueva York.
United y American se encuentran entre las cuatro principales aerolíneas estadounidenses, controlando juntas más de un tercio del mercado. Una fusión crearía la aerolínea más grande del planeta. Por lo tanto, cualquier fusión entre estos dos gigantes de la aviación plantearía serias preocupaciones antimonopolio y probablemente enfrentaría una fuerte reacción negativa por parte de consumidores, políticos y aerolíneas estadounidenses rivales.
Las aerolíneas estadounidenses se enfrentan al aumento del precio del combustible para aviones debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Esta incertidumbre ha impulsado la idea de la consolidación. El mes pasado, Kirby comunicó a los empleados en un memorando que la aerolínea se beneficiaría de cualquier reestructuración en el sector, derivada del alza de los precios del petróleo y el combustible, lo que podría brindar oportunidades de adquisición.
Las fusiones de aerolíneas estadounidenses deben ser revisadas y aprobadas por el Departamento de Transporte y el Departamento de Justicia. El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró que el gobierno consideraría diversos factores al evaluar posibles fusiones, incluyendo los efectos sobre la competencia -tanto a nivel nacional como internacional- y los precios de los billetes.
“Al Presidente Trump le encanta que se concreten grandes acuerdos”, dijo Duffy a CNBC el 7 de abril. “¿Hay margen para algunas fusiones en la industria de la aviación? Sí, creo que sí”.
A pesar del rechazo, el director ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, tiene mucho trabajo por delante. La aerolínea ha estado lidiando con una serie de desafíos operativos y estratégicos, desde reducir una deuda de aproximadamente US$ 35 mil millones hasta intentar recuperar a los pasajeros corporativos que se sintieron decepcionados por una estrategia de marketing impopular, y que posteriormente fue revertida.
Isom también se ha enfrentado a críticas por parte de pilotos y auxiliares de vuelo, quienes le han pedido que dimita tras no haber logrado mantenerse al ritmo de aerolíneas más rentables como United y Delta Air Lines.
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