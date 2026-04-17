Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

American Airlines descarta estar interesada en una fusión con United

“Si bien pueden ser necesarios cambios en el mercado aéreo en general, una fusión con United sería negativa para la competencia y para los consumidores", dijo la mayor aerolínea de EEUU.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 18:59 hrs.

American Airlines Aerolíneas empresas economía internacional
<p>American Airlines descarta estar interesada en una fusión con United</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

De US$ 500 en el bolsillo a casi US$ 60 millones: cómo Ximena Lincolao construyó su patrimonio
2
Mercados

Kast designa a Carlos Maldonado como nuevo miembro del Consejo Directivo de BancoEstado
3
Internacional

Irán anuncia que abre "completamente" el estrecho de Ormuz durante alto el fuego en Líbano, Trump le da las gracias y el petróleo se desploma
4
Mercados

Caso Primus: CMF aplica dura sanción a Deloitte por “falta de cuidado, diligencia, juicio y escepticismo profesional”
5
Empresas

Contraloría blinda venta del 10% de Quebrada Blanca entre Enami y Codelco tras descartar irregularidades
6
Empresas

La nueva jugada de Latam: cabinas premium en aviones de menor tamaño para abrir nuevas rutas de largo alcance
7
Empresas

Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec, sincera sus expectativas de cara a nuevo ciclo político y anuncia inversiones "históricas" para este año
8
Mercados

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete