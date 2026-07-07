Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Energía busca agotar medidas antes de tomar decisión más extrema de un decreto preventivo de racionamiento

Aunque no es una emergencia declarada, generadoras y autoridades ya conversan en torno a disposiciones para enfrentar escenarios de estrechez del sistema.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Energía Transmisión Eléctrica racionamiento Karen Peña
<p>Energía busca agotar medidas antes de tomar decisión más extrema de un decreto preventivo de racionamiento</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Nestlé Chile repite apuesta e invertirá otros US$ 300 millones: “Realmente vamos muy bien. Y necesito que el país crea en eso”
2
Empresas

Grupo Vytal reordena CHV, trae de vuelta exejecutivos de Warner y busca fortalecer el negocio de contenidos
3
Mercados

Extranjeros firman US$ 15 mil millones contra el peso chileno tras postura restrictiva de la Fed y contracción de la economía local
4
Regiones

Recalada de pesqueros chinos en Chile aumentó 2.700% en 2025 y Oceana proyecta nueva alza este año a medida que se acerca temporada alta de la jibia
5
Economía y Política

Comercio se rebela ante idea de Hacienda de acotar el crédito tributario al empleo y entrega propuesta alternativa
6
Economía y Política

FMI recorta crecimiento de Chile para este año a 1,8% y advierte que se “requieren esfuerzos fiscales adicionales” para mantener deuda debajo del 45%
7
Economía y Política

Cadem: desaprobación a Kast sube a 60% y una amplia mayoría piensa que la economía está estancada o retrocediendo
8
Empresas

Banmerchant revela inversiones por más de US$ 100 millones para abrir 15 centros comerciales vecinales en regiones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete