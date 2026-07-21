Gremios celebran aprobación de proyecto de reconstrucción, pero alertan sobre norma que prohíbe interés sobre interés

Desde la CPC plantearon que les preocupa el tema "por sus efectos negativos sobre el sistema financiero".

La aprobación, luego de casi tres meses de tramitación, del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional fue celebrada por parte del mundo gremial. Sin embargo, hay temas que continúan generando preocupación.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, dijo que la aprobación de la medida “es una muy buena noticia para Chile”.

Para ella, se trata de “un avance importante para recuperar el dinamismo de la economía y volver a crecer. Ahora es fundamental cerrar rápidamente la tramitación pendiente y, como hemos señalado anteriormente, complementar este avance con reformas en materia ambiental, laboral, mercado de capitales y modernización del Estado, que fortalezcan la confianza y entreguen mayor certeza jurídica”.

Sin embargo, Jiménez planteó que les preocupa la aprobación de normas sobre anatocismo -prohibición del interés sobre interés- y derecho al olvido financiero, "por sus efectos negativos sobre el sistema financiero. Esperamos que el Gobierno ejerza sus facultades para revertir estas disposiciones y evitar que terminen perjudicando precisamente a las personas y empresas en su acceso al crédito y también en sus incentivos al ahorro”, dijo.

Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), también celebraron la aprobación del proyecto. Para la presidenta del gremio, Rosario Navarro, se trata de un paso relevante para que Chile recupere la capacidad de crecimiento y genere mejores condiciones para la inversión, el empleo y la productividad. “Aun con diferencias legítimas, es posible construir acuerdos cuando el país los necesita y ahora esperamos que la última etapa de Comisión Mixta permita resolver las diferencias pendientes”, dijo.

En esa línea, agregó que “la aprobación de una ley nunca es el punto de llegada. El verdadero desafío comienza con su implementación. Necesitamos reglas claras, certeza jurídica y una ejecución eficiente para que las inversiones se materialicen con mayor rapidez y las personas puedan ver sus beneficios en más empleo, mejores oportunidades y mayor desarrollo”.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Alfredo Echavarría, valoró el avance, pero planteó que las tramitaciones pendientes, tanto en comisión mixta como en el Tribunal Constitucional, “son motivo de preocupación por el retraso que causarán en la implementación de las medidas”.

Así, agregó que “el proyecto contiene iniciativas que ayudarán sin duda al sector de la construcción, como la exención transitoria del IVA para la compra de viviendas y los beneficios tributarios para viviendas del tipo DFL2. De ponerse en marcha en corto plazo contribuirán a que más personas accedan a una vivienda, incentivando inversiones y generando nuevos empleos”.