Quiroz optimista pese a amenaza del PDG de pasar a comisión mixta proyecto de reconstrucción: “Esperamos que votación refrende sentido de urgencia de sacar el país adelante”

La Cámara de Diputados inició tercer trámite del proyecto con el anuncio del PDG de votar en contra para enviar a comisión mixta algunas normas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mostró optimista de cara a la votación que se realizará hoy del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación en la Cámara de Diputados, donde cumple su tercer trámite y que ya inició el debate programado de tres horas antes de resolver si acepta los cambios del Senado o envía a comisión mixta algún artículo.

A pesar del anuncio de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), de votar en contra algunos cambios para enviarlos a comisión mixta, Quiroz sostuvo que “esperamos que la votación de hoy refrende el sentido de urgencia que tiene sacar el país adelante” y que “ojalá que sea una jornada positiva donde aprobemos en el la Cámara y podamos pasar a la etapa siguiente, que es la etapa del crecimiento”.

Explicó, en referencia a las normas del proyecto misceláneo que, lo que viene es “la etapa en que se pueden vender las viviendas nuevas por los próximos 12 meses sin IVA, que los adultos mayores puedan estar eximidos las contribuciones, que haya seguridades para poder invertir y que lleguen los capitales a Chile; que la salmonicultura se levante y puedan recuperarse rápidamente”.

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Respecto a la decisión del PDG de querer enviar a comisión mixta algunas normas indicó que “siempre estamos conversando con el PDG, entendemos que es una decisión que la ha repensado en esa materia, pero entendemos también que tenemos apoyo en muchas otras materias”.

Sobre los requerimientos anunciados por la oposición ante el Tribunal Constitucional sostuvo que es una atribución de los parlamentarios y que “nosotros tenemos nuestra propia opinión, pensamos que las normas que estamos aprobando en el Congreso, con las mayorías que corresponde, son normas perfectamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional”.

Respecto a si el Gobierno va a presentar algún veto para eliminar normas incluidas por los parlamentarios como el anatocismo planteó que “eso es algo que tenemos que estudiar luego del terminó de las votaciones, después vamos a tomar una decisión”.

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