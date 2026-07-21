Kast pide “resolver rápido” comisión mixta por reconstrucción: “Esto va a permitir mayor inversión”
En medio de su despliegue en la zona norte para supervisar los efectos del temporal instó a agilizar la aprobación de lo que queda del proyecto.
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En medio de su despliegue por la zona norte debido a los temporales el Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió a la aprobación en la Cámara de Diputados de gran parte del proyecto de reconstrucción y reactivación, donde un solo artículo fue enviado a comisión mixta.
El mandatario sostuvo que este martes se “dio un paso adelante y uno de los puntos de esta reforma de reconstrucción quedó para una comisión mixta por una diferencia en un planteamiento específico, en un punto, pero valoramos el paso que se ha dado en pro de aprobar esta reforma”.
Kast dijo que espera que dicha norma pendiente se resuelva “con la máxima prontitud. Espero ahí la buena disposición de todos los sectores políticos para que ese punto que quedó ahora pendiente, se resuelva rápido”.
Desde Copiapó, donde supervisa el despliegue del gobierno para enfrentar las emergencias, aseguró que "estas catástrofes requieren de todos nosotros unidos, también en temas presupuestarios, y esto va a permitir mayor inversión en Chile. Mayor inversión es más trabajo; más trabajo y más inversión, son más recursos para el Estado de Chile, y poder ir en ayuda de las personas más necesitadas".
El jefe de Estado reiteró su llamado a los parlamentarios para que “le pongamos sentido de urgencia a esta reforma. Está prácticamente aprobada, queda un solo punto para aprobar, y que eso sea rápido. Insisto, con el sentido de urgencia, de necesidad de ir en la ayuda de nuestros compatriotas”.
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