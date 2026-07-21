Proyecto misceláneo llegará a comisión mixta: PDG anuncia voto en contra a cambios aprobados en el Senado

Cambios al Sence, sala cuna, fondo de emergencia para reconstrucción y las compensaciones de contribuciones son parte de los aspectos donde la colectividad espera mejoras.

Pese a los pedidos de la oposición de postergar la sesión de este martes debido a los temporales que azotaron a gran parte del país, el gobierno optó que mantener la urgencia del proyecto de reconstrucción y reactivación económica. Así, la iniciativa se someterá a la votación en la Sala de la Cámara de Diputados -su tercer trámite constitucional- bajo el riesgo de que el Partido de la Gente (PDG) no entregue un apoyo total y, por ende, se abra el camino a una comisión mixta para algunos artículos.

Ante la convocatoria de la Cámara Baja, que está citada hasta total despacho de 10:00 a 14:00 horas, una de las materias a definir por los comités es si se realizará una sola votación de los cambios del Senado o si se hará por separado alguna norma, como los cambios a invariabilidad tributaria, crédito al empleo; o franquicia Sence.

Una definición que empalmará con la adoptada por los 13 diputados de la bancada del PDG acerca de cómo van a pronunciarse, confirmando que nuevamente tienen la llave para enviar o no a comisión mixta algunas normas, como los cambios a la franquicia de capacitación del Sence. Los diputados del PDG se reunieron la noche del domingo telemáticamente para resolver su postura, pero -a falta de entendimiento- este lunes repitieron la cita. Esta vez, y ya en el marco del Congreso en Valparaíso, adoptaron la decisión de rechazar varios puntos modificados en el Senado.

“Hemos decidido habilitar para que vayan a una comisión mixta los puntos de cambios al Sence, sala cuna, fondo de emergencia para reconstrucción y las compensaciones de contribuciones”, dijo el jefe de bancada PDG, diputado Juan Marcelo Valenzuela, cerca de las 21:00 horas.

El parlamentario explicó que “en el Sence se bajó en el Senado a 0,7% el aporte y nosotros queremos mantener en 1% y que no exista el copago en el primer tramo de cero a $ 1,2 millón, debe ser de cero, porque ahí se perfecciona la clase media”.

La bancada de diputados del PDG se reunió en Valparaíso para coordinar su postura frente al tercer trámite de proyecto de reactivación.

Valenzuela precisó que en la comisión mixta quieren agregar el tema de la sala cuna que se perdió en la Cámara de diputados; y, “en el fondo de emergencia para la reconstrucción de Valparaíso y el BioBío, creemos que se debe agregar la tercera y cuarta región que hoy sufren por los temporales”.

Sin embargo, esta norma ya fue aprobada sin cambios tanto en el Senado como la Cámara de Diputados y no puede ser objeto de perfeccionamientos en una eventual comisión mixta.

El cuarto planteamiento que los diputados PDG quieren promover en una comisión mixta es avanzar en una “compensación que piden las municipalidades de las bajas que van a experimentar los aportes al Fondo Común Municipal”, dijo Valenzuela.

El gobierno renovó la discusión inmediata al proyecto que establece una compensación por la compra de pañales y de medicamentos.

Los pasos del gobierno

Previamente, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también se había jugado sus cartas y se había reunido con el mismo Valenzuela, a primera hora de este lunes en Teatinos 120 para conversar sobre el proyecto de reactivación.

Sin embargo, en esa cita no se llegó a acuerdo debido a que el diputado le trasmitió al jefe de las finanzas públicas que los tiempos del PDG no son los mismos del gobierno; y que, si alguna norma consideran que debe ir a mixta, así será.

A mediodía de este lunes, de hecho, Quiroz fue consultado acerca de si contaban con los apoyos del PDG -lo que podrían inclinar la balanza para conformar una comisión mixta- y, ante ello, afirmó que “nunca hay que dar ningún voto por seguro, estamos conversando con el PDG, hay un partido con cierta diversidad, la diputada (Pamela) Jiles es una rival difícil, pero siempre hemos conversado con ellos y mantenemos las conversaciones andando y esperamos llegar a buen término”.

Por la tarde, además, se conoció que el gobierno había renovado la discusión inmediata para la tramitación del proyecto de ley que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y de medicamentos -medida que pedía el PDG-, lo que es un nuevo guiño a este partido para acercar posiciones en materia de reconstrucción.

El texto incluso fue aprobado en general por la comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja.

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