Daños por temporales en sector agrícola alcanzarían los US$ 400 millones entre Atacama y La Araucanía

Un catastro elaborado por Colliers estima que las mayores pérdidas se concentran en infraestructura agrícola, sistemas de riego e invernaderos afectados por inundaciones y fuertes vientos. La consultora también destaca que las lluvias permitieron recuperar los niveles de embalses en la Región de Coquimbo.

Los daños económicos en el sector agrícola provocados por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país alcanzarían los US$ 400 millones, según un catastro elaborado por la consultora Colliers con información recopilada hasta este lunes. La estimación se conoce mientras la emergencia ya deja cinco personas fallecidas, 2.205 damnificados y cerca de 17.000 viviendas con daños de diversa consideración entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

El informe señala que uno de los sectores más afectados es la agricultura. Entre Atacama y Biobío se registran superficies sembradas con trigo, avena y cebada dañadas por inundaciones prolongadas, además de pérdidas en infraestructura de riego, como equipos, casetas, instalaciones eléctricas, tranques y canales producto de crecidas de ríos, desbordes y activación de quebradas.

Cultivos más complicados

En comunas como Huasco, Alto del Carmen, Combarbalá, Monte Patria e Illapel también se identificaron daños en infraestructura agrícola, mientras que entre Atacama y Biobío se observaron voladuras de techos en invernaderos y galpones destinados al almacenamiento de forraje debido a ráfagas de viento que, en zonas como Pichilemu, superaron los 100 kilómetros por hora.

Rodrigo Gil, gerente del Área de Campos de Colliers, explicó que el impacto sobre la fruticultura ha sido más limitado debido a que la mayoría de las especies se encuentra en receso invernal. Sin embargo, indicó que sí se han detectado daños en cítricos y paltos por la caída de frutos en proceso de maduración en sectores costeros de las regiones de Valparaíso y O'Higgins.

Pese al impacto económico, el ejecutivo destacó un efecto favorable para el sector agrícola derivado de las precipitaciones. "El lado positivo para el agro es la recuperación de niveles en embalses después de años de prolongada sequía", señaló. Como ejemplo, indicó que los embalses La Paloma, Cogotí y Puclaro, en la Región de Coquimbo, acumularon en conjunto más de 100 millones de metros cúbicos de agua, volumen que permitiría asegurar el abastecimiento para riego y consumo humano por un período estimado de entre dos y cuatro años.

El catastro también destaca que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de la emergencia, con coordinación entre las autoridades regionales y equipos desplegados en las zonas afectadas para enfrentar las consecuencias del sistema frontal.