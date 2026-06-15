Enap ingresa a SEIA Magallanes proyecto por US$ 96 millones para extracción de hidrocarburos a través de fracking

La iniciativa incluye la perforación y fracturación de 32 nuevos pozos que, de ser aprobada, garantizará sostener la matriz energética y el suministro de gas natural de la región por las próximas dos décadas.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el “Proyecto de Extracción de Hidrocarburos, Perforación y Fracturación Hidráulica de Multipozos Coipo ZG-A y Trébol ZG-C”, con el que apunta a garantizar la continuidad del suministro de gas natural en la Región de Magallanes a costos competitivos. La iniciativa de la estatal representa una inversión estimada de US$ 96 millones.

De acuerdo con la información consignada por Reporte Minero, el proyecto entregará un horizonte productivo por unos 20 años, fortaleciendo el plan a largo plazo de la compañía hacia 2040.

Detalles técnicos

El proyecto, que se emplazaría en la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, permitirá extraer recursos contenidos en la formación geológica Glauconítica, ubicada a una profundidad de entre 2.200 y 2.400 metros. Para ello, la petrolera utilizará la técnica de estimulación por fracturación hidráulica (fracking), optimizando el uso del territorio.

El diseño técnico considera la habilitación de hasta 32 pozos, que se distribuirán en dos locaciones bajo la modalidad de plataformas multipozo (PAD), bautizadas como Coipo ZG-A y Trébol ZG-C, admitiendo un máximo de 16 pozos por emplazamiento. En la operación, ENAP pretende integrar por primera vez técnicas de perforación y completación horizontal, lo que permitiría reducir las intervenciones de la superficie y los tiempos de operación, al compartir infraestructura entre varios pozos.