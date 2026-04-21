Cencosud sigue con su plan de expansión y apunta a abrir dos supermercados en Santiago
Así lo señaló el retailer en presentaciones ante la Fiscalía Nacional Económica. Los locales estarían emplazados en la comuna de Santiago y Recoleta.
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Cencosud continúa desplegando su hoja de ruta para expandir su presencia en el país. Esta vez, el conglomerado ligado a la familia Paulmann puso su foco en la capital, donde busca concretar nuevas aperturas.
Según informó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el retailer negocia el arrendamiento de largo plazo de un local comercial ubicado en la comuna de Santiago, propiedad de la compañía Comercial Río Verde.
Pero eso no es todo. La firma también apunta a instalarse en otro punto de la ciudad, específicamente en la comuna de Recoleta, en un inmueble ligado a Colomer y Compañía SpA. Ambas operaciones activaron el inicio de una investigación por parte del organismo, en el marco del análisis de una eventual operación de concentración.
Aunque la transacción aún no define el formato que operará en estos emplazamientos, fuentes cercanas al proceso -que pidieron reserva de su identidad- aseguraron que Cencosud todavía no zanja la marca bajo la cual funcionarán los locales. No obstante, por las características y dimensiones de los terrenos, todo apunta a que se trataría de supermercados.
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