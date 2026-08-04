Spotify alcanza récord y llega a los 300 millones de suscriptores premium: 24% son de Latinoamérica
A nivel global, los ingresos totales de la sueca alcanzaron los € 4.8 mil millones (unos US$ 5.5 mil millones), con un aumento del 14% respecto del mismo periodo en 2025.
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La plataforma multinacional sueca Spotify publicó sus resultados del segundo trimestre de 2026, en los que reportó un hito “que ningún servicio de streaming de audio ha alcanzado jamás”: 300 millones de suscriptores al tipo de cuenta premium, con un alza del 9% interanual.
"Tenemos una escala que pocas empresas en la historia han alcanzado, un negocio que es saludable y se está expandiendo, y oportunidades que solo nosotros estamos en posición de perseguir", aseguró Alex Norström, CEO de la firma.
En cifras, los ingresos totales de la europea alcanzaron los 4,8 mil millones de euros (unos US$ 5.5 mil millones), con un aumento del 14% respecto del mismo período en 2025. En cuanto a utilidades netas, estas fueron de 545 millones de euros (US$ 628 millones), un 24% menores al trimestre anterior.
Los usuarios activos mensuales subieron un 12% interanual, alcanzando los 777 millones. De dicho total, la firma desagregó que un 21% están en Latinoamérica. Entre los 300 millones de suscriptores premium, un 24% son de la región.
¿Qué consumen las personas? La firma sueca aseguró la reproducción de podcast aumentó en más del 140% desde el lanzamiento de la función; y que más de 500 millones de usuarios han reproducido un podcast en video.
Con resultados en mano, Gustav Söderström, CEO, relató que “este trimestre demostró que ya estamos construyendo ese futuro: mejor ingeniería, lanzamientos más rápidos, nuevos productos y nuevas formas de interacción para los usuarios. Todavía estamos en las primeras etapas de lo que es posible y seguiremos manteniendo un estándar alto para las inversiones…”.
El sueco se refiere a algunas de las funciones que fueron lanzadas por la gigante durante estos últimos meses, pero que aún no están disponibles en Chile.
Por ejemplo, el “Reserved by Spotify”, en EEUU: “Guardamos dos entradas para los fans más fieles de un artista antes de que salgan a la venta general. Desde su lanzamiento en EEUU en junio con Live Nation, Reserved ha apoyado varias giras, con casi 100.000 entradas reservadas a través de Spotify”.
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