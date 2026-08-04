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Spotify alcanza récord y llega a los 300 millones de suscriptores premium: 24% son de Latinoamérica

A nivel global, los ingresos totales de la sueca alcanzaron los € 4.8 mil millones (unos US$ 5.5 mil millones), con un aumento del 14% respecto del mismo periodo en 2025.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 10:27 hrs.

Spotify resultado de empresas Multinacionales
<p>Spotify alcanza récord y llega a los 300 millones de suscriptores premium: 24% son de Latinoamérica</p>

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