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Spotify, sellos discográficos y plataformas de streaming activan lobby en Chile contra ley Tommy Rey

Representantes de estas empresas han intensificado las gestiones ante el gobierno para frenar el proyecto que crea un canon sobre streaming, advirtiendo riesgos para el TLC con EEUU y para un negocio de US$ 120 millones al año.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 20:30 hrs.

Valeria Ibarra empresas streaming lobby gobierno
<p>Spotify, sellos discográficos y plataformas de streaming activan lobby en Chile contra ley Tommy Rey</p>

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