Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, habría recibido cerca de US$ 5 millones del FIFA Gate

Según informó el New York Times, el mandamás del ente rector del fútbol sudamericano enfrenta una denuncia ética por haber recibido pagos recuperados de la investigación.

Otra polémica envuelve al fútbol de cara al Mundial 2026. Este lunes, The New York Times reveló que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, enfrenta una denuncia ética por presuntamente haber recibido más de US$ 5 millones provenientes de fondos recuperados tras el escándalo de corrupción de la FIFA, el llamado FIFA Gate, en 2015.

La acusación sostiene que uno de los ocho vicepresidentes de la federación, junto a otro funcionario de Conmebol, habrían recibido el dinero recuperado por la institución tras lograr la devolución de millones de dólares perdidos en casos de corrupción.

Según la denuncia contra Domínguez, el dinero recuperado proviene de cuentas bancarias que alguna vez estuvieron bajo el control de funcionarios de la Conmebol implicados en el escándalo de 2015, en el que más de una docena de dirigentes del fútbol sudamericano fueron acusados, entre ellos el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, quién se encuentra a la espera de su juicio.

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La denuncia ética alega que parte del dinero fue retenido por Domínguez como una especie de bono o comisión secreta, y por al menos otro funcionario de la confederación.

Además, según documentos que el medio estadounidense recopiló, existen acuerdos entre la Conmebol y la familia del fallecido expresidente del organismo, Nicolás Leoz, con los que se devolvieron más de US$ 50 millones desde cuentas en Paraguay y Suiza. Estos acuerdos buscaban cerrar disputas legales y, según los registros, no incluían admisión de responsabilidad.

Ni el ente sudamericano, ni la FIFA ni el mismo Domínguez han aceptado hacer declaraciones tras la acusación.