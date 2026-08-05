Osvaldo Macías se incorpora a consultora tras su salida de la Superintendencia de Pensiones
El exregulador previsional ingresó a Next Consultores.
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El exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, encontró nuevo destino laboral tras su salida del organismo en marzo pasado.
El ingeniero comercial se incorporó como asociado a Next Consultores, firma especializada en gobierno corporativo, gestión de riesgos, control y auditoría interna.
“Su incorporación consolida la capacidad de Next Consultores para asesorar a instituciones financieras, aseguradoras y organismos públicos en gobierno corporativo, regulación prudencial, gestión de riesgos y Compliance”, señaló la consultora en una publicación en su cuenta de LinkedIn.
La firma está encabezada por los socios principales Esteban Olivares y Álvaro Claeys. Además, se encuentra como asociado el abogado Carlos Pavez, quien también fue regulador, pero en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
"Honrado de compartir con Osvaldo experiencias, conocimientos y motivación para la implementación de buenas prácticas en Gestión de Riesgos, mejora de los gobiernos corporativos de empresas financieras y del sector previsional. Espero que podamos seguir colaborando en el diseño e implementación de políticas públicas y mejoras en los gobiernos corporativos de las empresas", comentó Pavez sobre el arribo de Macías en la misma publicación.
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