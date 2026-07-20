Superintendencia de Pensiones eleva tasa del retiro programado para el tercer trimestre
Para este período, cifró la tasa en 3,45%, evidenciando un alza de 0,14 puntos base respecto de enero a junio.
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La Superintendencia de Pensiones dio a conocer la nueva Tasa de Interés Técnico para el Retiro Programado (Titrp), con la cual se calculan los montos de este tipo de jubilación que ofrecen las AFP como modalidad de jubilación y que compite con la renta vitalicia que otorgan las compañías de seguros de vida.
De acuerdo con la Circular Nº 2.417 que emitió el regulador previsional el 6 de julio, la cifra para el tercer trimestre de este 2026 será de 3,45%, lo que significa un alza de 0,14 puntos base respecto del 3,31% que estableció para el período que comprendió entre enero y marzo, y entre abril y junio.
Este cambio significará que, para aquellas personas que soliciten una pensión de retiro programado entre julio y septiembre de este año, el monto será mayor en comparación con si se hubieran jubilado dentro de los tres meses previos.
“Todas las personas que se están pensionando en este momento, a partir del 1 de julio, recibirán un poco más de pensión respecto de si se hubiesen pensionado en el período anterior, porque la tasa previa que se aplicó fue menor en comparación con el 3,45% que se fijó. Con ese solo hecho, automáticamente se fijó una anualidad que es mayor”, explicó la socia directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez.
Según la especialista, el alza de la Titrp se explicó porque “los instrumentos de menor riesgo se transaron a tasas de interés más altas”.
Rentas vitalicias
Por el lado de las rentas vitalicias, las tasas de interés que ofrecen las compañías de seguros para calcular el monto final de la pensión han ido en aumento con el pasar del año.
En el primer trimestre del presente ejercicio, la cifra promedió 2,78% entre todas las aseguradoras que ofrecen el producto, mientras que entre abril y junio llegó a 2,85%.
Eso sí, todavía se encuentra por debajo de la media de todo 2025, que fue de 2,97%, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
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