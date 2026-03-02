Grau llama a no sobreinterpretar caída de la economía en enero: “Un Imacec que no se expande interanualmente por supuesto que no nos deja contentos”

El ministro de Hacienda aseguró que el día hábil menos, en comparación a enero de 2025, tuvo un efecto negativo de 0,7%.

El primer día hábil de marzo partió con malas noticias en materia económica. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó un 0,1% anual en enero, lo cual significó una decepción frente a las proyecciones que tenía el mercado (una expansión en torno a 1% en 12 meses).

“El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios”, dijo el Banco Central.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, declaró que “un Imacec que no se expande interanualmente por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo”.

“Por un lado, en términos desestacionalizados, el Imacec de enero muestra una aceleración de 0,2 puntos porcentuales (pp.) respecto a diciembre recién pasado. En términos anualizados, un crecimiento de ese monto es equivalente a una velocidad cercana al 2,4% anual, que coincide con la predicción para el año completo que tenemos en el último Informe de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda”, destacó el titular de Teatinos 120.

“O sea, que el crecimiento desestacionalizado mes a mes se ve relativamente alineado con las expectativas del mercado, del Banco Central y también de nosotros en el Ministerio de Hacienda”, enfatizó Grau.

Por otro lado, el secretario de Estado mencionó que hay un efecto “prácticamente nulo” al hacer la comparación en 12 meses con enero del 2025. “Enero del 2025 es muy exigente como base de comparación, porque tuvimos shocks positivos en comercio y recuperación de la demanda local que estaba atrasada en ese momento”, aseguró.

Asimismo, recordó que enero del 2026 tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año anterior. “Este es uno de los factores que generó un factor estacional calendario de 0,7% peor, y eso por supuesto que tuvo impacto en este Imacec que acabamos de conocer”, planteó Grau.