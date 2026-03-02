Grau llama a no sobreinterpretar caída de la economía en enero: “Un Imacec que no se expande interanualmente por supuesto que no nos deja contentos”
El ministro de Hacienda aseguró que el día hábil menos, en comparación a enero de 2025, tuvo un efecto negativo de 0,7%.
Noticias destacadas
El primer día hábil de marzo partió con malas noticias en materia económica. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó un 0,1% anual en enero, lo cual significó una decepción frente a las proyecciones que tenía el mercado (una expansión en torno a 1% en 12 meses).
“El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios”, dijo el Banco Central.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, declaró que “un Imacec que no se expande interanualmente por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo”.
“Por un lado, en términos desestacionalizados, el Imacec de enero muestra una aceleración de 0,2 puntos porcentuales (pp.) respecto a diciembre recién pasado. En términos anualizados, un crecimiento de ese monto es equivalente a una velocidad cercana al 2,4% anual, que coincide con la predicción para el año completo que tenemos en el último Informe de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda”, destacó el titular de Teatinos 120.
“O sea, que el crecimiento desestacionalizado mes a mes se ve relativamente alineado con las expectativas del mercado, del Banco Central y también de nosotros en el Ministerio de Hacienda”, enfatizó Grau.
Por otro lado, el secretario de Estado mencionó que hay un efecto “prácticamente nulo” al hacer la comparación en 12 meses con enero del 2025. “Enero del 2025 es muy exigente como base de comparación, porque tuvimos shocks positivos en comercio y recuperación de la demanda local que estaba atrasada en ese momento”, aseguró.
Asimismo, recordó que enero del 2026 tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año anterior. “Este es uno de los factores que generó un factor estacional calendario de 0,7% peor, y eso por supuesto que tuvo impacto en este Imacec que acabamos de conocer”, planteó Grau.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
Nuevo instrumento de planificación abrió una inédita disputa entre empresas: mientras Enaco pidió que se declare ilegal el decreto alcaldicio, el holding liderado por Peter Hiller se alineó con la municipalidad.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete