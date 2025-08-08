Click acá para ir directamente al contenido

IPSA avanza casi 2%, supera los 8.500 puntos y cierra en máximos históricos gracias a fuerte repunte de SQM
La ruta de la dupla chilena-española detrás del restaurante El Valenciano

Martín Escobar y José Gil se conocieron en una celebración de 18 de septiembre en Puertecillo en 2022. A tres años de ese encuentro, la dupla está detrás del local de comida española y mediterránea -ubicado en el piso -2 del MUT- que espera cerrar su 2025 con ventas de $ 1.000 millones y proyecta dos aperturas más para 2026.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Viernes 8 de agosto de 2025 a las 14:14 hrs.

