El hombre de Cencosud en la pulseada por Carrefour Argentina

Detrás de las tratativas para que Cencosud se quede con los 700 locales de Carrefour en Argentina —una operación que podría bordear los US$ 1.500 millones y que enfrenta la lupa de Defensa de la Competencia en la nación trasandina— hay un nombre clave: Diego Marcantonio.

Contador de la UBA y MBA en la Universidad del CEMA, Marcantonio ingresó al grupo en 1994 como analista contable y hoy, más de 31 años después, es el Country Manager de Argentina, rol que asumió en 2019 tras pasar por Brasil y Chile en cargos de administración y finanzas. Fue muy cercano a Horst Paulmann y es considerado uno de los ejecutivos históricos de la firma.

Con 307 locales bajo las marcas Jumbo, Disco, Vea, Makro y Basualdo, Marcantonio es quien lidera las conversaciones en Buenos Aires, según fuentes al tanto. Si la jugada prospera, se trataría de la mayor integración supermercadista en décadas en el país vecino, con Cencosud sumando los activos que alguna vez intentó comprar en Brasil y que sí conquistó en Colombia.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}