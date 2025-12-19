La startup chilena de prevención de incendios que fichó Amazon

Dos estudiantes de Ingeniería de la PUC desarrollaron un sistema de sensores que, conectados entre sí, funcionan como un enjambre para detectar llamas incipientes en terrenos y bosques. En Chile tocaron puertas, pero no tuvieron éxito. En Europa y EEUU la respuesta fue diferente: pasaron por tres aceleradoras y en enero próximo viajarán a instalar su tecnología en Estados Unidos, con Amazon.

“Mejor prevenir que lamentar” es un clásico refrán chileno y, en el caso de Maximiliano Milizter (25) y Maite Estay (25), es el punto de partida de su negocio de prevención de incendios forestales: FlameSense.

Con una tecnología desarrollada 100% en Chile, los estudiantes de ingeniería de la PUC idearon un sistema de dispositivos -o “pods”- que se instalan en terrenos y funcionan como “narices”: sensores que aprenden el comportamiento normal del entorno y que, ante cualquier anomalía -como una chispa o humo incipiente-, envían una alerta inmediata vía WhatsApp, mensaje o llamada.

Su camino ha tenido altos y bajos. En Chile les ha costado levantar capital, sumar a grandes empresas forestales como clientes y entrar a programas de aceleración. Su éxito, más bien, transcurre afuera: ya han pasado por tres aceleradoras en Europa y en enero, de la mano de Amazon Disaster Relief -el brazo de prevención de desastres naturales de Amazon-, instalarán sus sistemas en bosques de Washington y Texas. “Ellos nos dijeron: ‘No vamos a dejar que su idea muera’”, dice Estay.

El gusto “ñoño“

Los caminos de Milizter y Estay se cruzaron en 2019, en los pasillos de la Facultad de Ingeniería de la UC. Ambos entraron a sus respectivas carreras -Militzer Ingeniería en Ciencias de la Computación; y Estay Ingeniería en Biotecnología- a través de NACE, sistema de admisión para jóvenes con perfil científico, tecnológico y/o emprendedor.

Maximiliano venía de Rancagua. Allá, con 16 años, arregló cerca de 150 computadores de su colegio que iban a ser desechados y los regaló a inmigrantes haitianos. No sólo eso: “Les programé un software para que pudieran aprender español mientras usaban el computador”, cuenta. Ese proyecto le garantizó su entrada a la PUC.

Maite, en tanto, originaria de Puente Alto -y expresidenta de la FEUC en 2022-, entró al programa por su vocación por la ciencia. Desde niña participó en ferias científicas y campamentos internacionales como Bayer Kimlu, de Fundación Ciencia Joven; y Expedición Ciencia en Argentina. “Siempre fui una rata de laboratorio”, acota, con humor.

El vínculo entre ambos se dio rápido: los dos compartían ese gusto “ñoño” por la ciencia y la investigación. La idea de lanzarse a montar un negocio juntos llegó algunos semestres después.

El dato clave

A inicios de 2022, Milizter pasó tres meses en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, por una beca que le concedió la PUC para participar de una investigación en inteligencia artificial. Cuando estaba por volver a Chile, su papá lo llamó: Valparaíso se estaba quemando. “Yo no lo podía creer, no me cabía en la cabeza que, mientras yo estaba trabajando con toda esa tecnología, se quemara toda la región”, cuenta.

De vuelta en Chile se puso a investigar el tema, las soluciones que existían y por qué éstas no estaban funcionando. Llegó a un dato revelador: “El 90% de los incendios forestales a nivel mundial son causados por el hombre y el 60% son intencionales”, dice.

Entonces, desde su pieza en Rancagua, empezó a trabajar en una solución distinta: en vez de intentar cubrir terrenos completos -como lo hacen las tecnologías satelitales-, decidió enfocarse en vigilar preventivamente las zonas y perímetros de acceso humano.

Con máquina de soldar en mano y computador abierto, desarrolló su primer prototipo: una caja de gran tamaño diseñada para medir cambios en el aire y detectar concentraciones de carbono, como las que se generan al encender un fósforo. Ante una anomalía, el dispositivo emitía una alerta.

Así nació FlameSense.

Ponerle “proceso”

A inicios de 2023, Milizter le comentó sobre su proyecto a Estay, quien para ese entonces era ayudante del ramo Investigación, Innovación y Emprendimiento en la facultad. La idea no la convenció del todo. “Ya había visto a muchos estudiantes que intentaban generar alguna solución para este problema, pero que no eran competitivas dentro del mercado o que tenían debilidades de modelo de negocios”, rememora.

Entonces, empezó a orientarlo a “ponerle un poco de proceso” a FlameSense: evaluar el problema que iba a solucionar, su modelo de negocio, su mercado y su competencia.

Con ese piso más armado, apareció un primer inversionista ángel: Samuel Lira, director de una frutícola que había sufrido personalmente la pérdida de sus plantaciones a raíz de un incendio forestal. Les firmó un cheque por US$ 100 mil.

Con esos fondos, y con Estay ya involucrada, se enfocaron en desarrollar un producto apto para salir a vender, “porque, hasta ahora, esto seguía siendo investigación científico-tecnológica”, cuenta Militzer, quien ese semestre decidió dejar la universidad para dedicarse fulltime a la startup.

Con ayuda de algunos colaboradores, entre 2023 y 2024 desarrollaron a fondo su producto: una serie de dispositivos (como los que Militzer había desarrollado en su pieza) capaces de interconectarse con inteligencia artificial a más de 10 kilómetros de radio, detectar anomalías y generar alertas. Se pusieron a iterar. Hicieron pruebas piloto en terrenos de Valparaíso, Pichilemu y San Francisco de Mostazal, hasta que funcionó.

El mensaje de LinkedIn

Entonces, salieron a tocar puertas. “Queríamos implementar FlameSense primero en Chile, que CONAF, Arauco, CMPC fueran los primeros adoptadores de esta tecnología”, cuenta Milizter. No les fue bien, la mayoría había invertido en tecnología satelital. “Fue un poco decepcionante”, dice Maximiliano. Y reflexiona: “En Chile nuestra tecnología de software es impresionante, pero en hardware… Cuando nosotros decíamos que nosotros construimos los dispositivos, altiro nos decían: ‘Nos parece riesgoso’”.

Afuera la respuesta fue otra. Entre 2024 y mediados de 2025 quedaron seleccionados en tres aceleradoras europeas. “Eso nos abrió el mundo”, dicen. Pasaron por MassChallenge (Reino Unido), BrainForest (Suiza) y, la más reciente, Start Global (Suiza), que implicó que Maximiliano viviera durante seis meses allá. Como anécdota, Milizter recuerda: “El mismo día que nos aceptaron, nos llegó el correo de rechazo de Start-Up Chile”.

En marzo pasado, Milizter recibió un mensaje particular por LinkedIn: era Jeff Schweitzer, director de Amazon Relief Disaster. El americano había escuchado de FlameSense y quería saber más de la startup. Intercambiaron correos, varios encuentros por Zoom y el equipo de ingeniería de Amazon piloteó a nivel técnico los dispositivos.

En julio pasado, recibieron luz verde: “Le contamos a Jeff sobre los desafíos de nuestra tecnología, y nos dijo: ‘Ok, nosotros los ayudamos. Desarrollen y terminen esta última versión y cuando esté lista la llevamos a Estados Unidos’”.

Así, en enero FlameSense instalará sus primeros dispositivos piloto para proteger Washington D.C. y Texas, “con posible expansión a California”, precisa Militzer. “Hoy Amazon es nuestro cliente, pero no uno cualquiera, sino que uno estratégico, porque no sólo nos compraron dispositivos, sino que también nos dijeron: ‘Nosotros los ayudamos con todo lo que tenemos, nuestros servicios e ingenieros”, dice Estay. Y añade: “Si todo sale bien en enero, las opciones que hemos conversado con ellos son que Amazon nos adquiera o que levantemos capital con ellos como lead investor”.

Si ocurre el primer escenario, “eventualmente vamos a ser atractivos para Chile, y aquí vamos a estar de vuelta”, afirma Estay.