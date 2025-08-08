Click acá para ir directamente al contenido
Quiénes son los “carmeusianos” que buscan comprar Cementos Bío Bío

Esta semana se hizo público que la firma de origen belga, Carmeuse, busca adquirir Cemento Bío Bío. Es un eslabón más en el crecimiento que ha desplegado esta firma, surgida en 1860 a instancias de Léon Collinet, y que todavía sigue al mando de la misma familia, en manos de Rodolphe Collinet.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 9 de agosto de 2025 a las 19:45 hrs.

Primer directorio
El tataranieto
Los dos puntos clave… ¿y Yura?

