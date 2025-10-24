Click acá para ir directamente al contenido
Guay Guay, el parque deportivo y de conservación la familia Bouchon estrena en Chicureo

En un terreno de 300 hectáreas en Chicureo, Juan José Bouchon y José Tomás Valenzuela levantaron el segundo parque urbano más grande de Santiago. El 1 de octubre comenzaron su marcha blanca y -a futuro- ya proyectan otras etapas para el negocio: un centro wellness, hotelería, andariveles de primer nivel, proyectos de conservación y más.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 25 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

