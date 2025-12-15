Exconsejero general de Banco Security aterriza en DLA Piper como socio en la práctica de Finanzas
Ignacio Delpino llega a la firma para potenciar banca, mercados de capitales y regulación; se suma a la reciente incorporación de Macarena Gatica en el área tech.
DLA Piper anunció la incorporación de Ignacio Delpino como socio de su práctica de Finanzas en Chile. "Trabajará con instituciones financieras, fondos y aseguradoras de todo el mundo, brindará apoyo a clientes existentes y colaborará con colegas en áreas vinculadas a finanzas, como proyectos y energía, corporativo/fusiones y adquisiciones, seguros y resolución de disputas", comunicaron desde la firma.
Delpino cuenta con más de 15 años de experiencia en banca y capital markets y se desempeñó recientemente como consejero general y secretario del directorio de Banco Security. Su práctica se enfoca en financiamientos estructurados, bilaterales y sindicados, mercados de capitales locales e internacionales, derivados y documentación ISDA, además de asesoría en regulación bancaria y financiera.
Según detalló la firma, el abogado ha trabajado en materias como la transición de LIBOR, portabilidad financiera, regulación fintech, derivados, asuntos de tesorería y coordinación “multiactor” con reguladores y equipos legales internos y externos.
Desde la firma, Francisco J. Cerezo, presidente de la práctica US–Latin America, planteó que “a medida que los efectos de la globalización continúan redefiniendo cómo las empresas invierten, se expanden y gestionan riesgos a través de fronteras, y mientras Latinoamérica desempeña un rol cada vez más crítico en ese panorama interconectado, nuestros clientes buscan asesores que comprendan y estén profundamente familiarizados con el estado evolutivo de los negocios”.
En esa línea, Cerezo señaló que la experiencia de Delpino ayudará a clientes a enfrentar desafíos de financiamiento y banca.
En tanto, Matías Zegers, socio director de la oficina en Chile, sostuvo que la trayectoria de Delpino en estructuración financiera, mercados de capitales y regulación bancaria “complementa” la práctica local y fortalece la capacidad de acompañar a clientes en transacciones financieras complejas en Chile y la región.
La llegada del nuevo socio se produce tras la reciente incorporación de Macarena Gatica a la oficina chilena, donde asesora en protección de datos, ciberseguridad y derecho tecnológico, incluyendo clientes del sector financiero. La firma enmarcó ambos fichajes en su estrategia de inversión en capacidades integradas y crecimiento regional.
