DLA Piper ficha a exsocia de Alessandri, Macarena Gatica, como líder del área de Protección de Datos

La abogada ha asesorado a empresas de distintas industrias en la implementación de nuevas regulaciones de privacidad de datos y programas de cumplimiento.

La firma de abogados DLA Piper anunció la incorporación de Macarena Gatica como socia en su práctica de Datos, Privacidad, Tecnología y Ciberseguridad.

Gatica ha sido reconocida como una de las principales referentes en Latinoamérica en materia de protección de datos y ciberseguridad, con más de 20 años de experiencia en el área.

El arribo de experta coincide con la inminente aprobación de la nueva Ley de Protección de Datos en Chile, lo que ha generado un alza significativa en la demanda de asesorías corporativas y de cumplimiento.

“Macarena combina un profundo conocimiento técnico con una visión práctica del negocio. Su llegada nos permitirá acompañar a nuestros clientes en un momento clave para la regulación digital en Chile”, señaló Matías Zegers, socio director de DLA Piper Chile.

Dentro de su trayectoria, la recién incorporada socia de DLA Piper ha asesorado a empresas de distintas industrias en la implementación de nuevas regulaciones de privacidad de datos y programas de cumplimiento. Antes de unirse a la firma, se desempeñó como socia en Alessandri Abogados durante ocho años.

Gatica además imparte clases de protección de datos en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad del Desarrollo, y ha sido invitada por el Congreso Nacional para aportar su experiencia en la elaboración de la futura Ley de Protección de Datos.

“Macarena es considerada una de las abogadas de referencia en Latinoamérica cuando las empresas se enfrentan a sus desafíos de datos y tecnología más complejos”, dijo Francisco J. Cerezo, presidente de la práctica de Estados Unidos y América Latina de la firma.

Y agregó: “Su llegada fortalece nuestra plataforma global y refleja nuestro compromiso continuo con la excelencia y con brindar el más alto nivel de asesoramiento a nuestros clientes en América y a nivel mundial”.