DLA Piper ficha a exsocia de Alessandri, Macarena Gatica, como líder del área de Protección de Datos

La abogada ha asesorado a empresas de distintas industrias en la implementación de nuevas regulaciones de privacidad de datos y programas de cumplimiento.

Por: Sofía Pelfort L

Publicado: Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 13:45 hrs.

