Coffee break

Cuatro chilenos en el top 50 de inversionistas ángeles en Latam

En conjunto, 1.563 inversiones y US$ 51 millones desplegados. Del total, cerca de 30 co-invierten, 22 hicieron su primer cheque en startups sin historial y cerca de 45 se declaran “flexibles”.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 16:30 hrs.

