El reordenamiento del poder de Hacienda y Economía que se delinea para el nuevo Gobierno

Los cambios en el área económica de la próxima administración serán profundos. Los tres principales ejes del Presidente electo José Antonio Kast se concentrarían en Teatinos 120: la reforma tributaria, el ajuste fiscal y la desregulación de las inversiones. Quien asuma en Economía también tendría bajo su responsabilidad las carteras de Minería y Energía.

A partir del 15 de enero se conocerán los nuevos ministros que asumirán el próximo 11 de marzo, de acuerdo con lo que adelantó esta semana el propio Presidente electo, José Antonio Kast. El número de secretarios de Estado sería menor al actual, con más biministros y hasta triministros, como el que tomaría las carteras de Economía, Minería y Energía.

Pero los cambios en el área económica serán aún más profundos, incluyendo un reordenamiento de poderes tanto en Hacienda como en Economía.

El viaje de Kast a Argentina el martes de esta semana, para reunirse con el Presidente Javier Milei y su equipo económico, junto con la oferta de un puesto en su gabinete al economista chileno y viceministro de Economía trasandino, José Luis Daza, dio algunas luces de lo que están planeando en esta materia. Ello, pese a que el arribo de Daza a Chile se ve difícil.

“Jefe del equipo económico”

Kast viajó a Argentina acompañado de una pequeña delegación en la que destacaba el jefe de su equipo económico, Jorge Quiroz, quien, aseguran distintas fuentes conocedoras, ganó terreno en estos días para instalarse en Teatinos 120 como el nuevo titular de Hacienda.

La idea de Quiroz es darle un nuevo impulso a la cartera. Según ha señalado en su círculo, el ministro de Hacienda, además de hacerse cargo de las finanzas públicas -que ya es una tarea importante en el contexto actual- debe volver a ser el “jefe del equipo económico”. Si bien algunos aclaran que Hacienda siempre ha tenido ese rol, cuestionan que en los últimos años no lo ha asumido del todo.

El empoderamiento que ha logrado Quiroz es evidente para quienes han compartido con él en los últimos días. Así lo percibieron varios empresarios en el encuentro que tuvo el miércoles el economista con la Sofofa, cuando fue el invitado especial al consejo general. Según la presidenta del gremio industrial, Rosario Navarro, dijo que les interesaba “conocer de primera mano cuáles son los planes de la administración entrante para reactivar la inversión y el crecimiento, y poner a disposición la experiencia y propuestas del sector privado”.

Otro representante del mundo empresarial que estuvo en esa reunión comentó que “Quiroz actúa completamente investido como ministro de Hacienda. Se nota que cuenta con la confianza de José Antonio Kast para eso”.

Los tres focos de Hacienda

El Ministerio de Hacienda que planea Quiroz concentraría en sus tareas los tres principales ejes del programa económico: una reforma tributaria que baje el impuesto a las empresas con incentivos a la inversión y al empleo, un plan de desregulación para destrabar proyectos y el ajuste fiscal de US$ 6.000 millones.

Respecto del ambicioso recorte de gasto público, si bien el Presidente electo ha dado algunas señales de flexibilizar el plazo de 18 meses que planteó en campaña, lo cierto es que habrá muchas miradas, incluso en la misma derecha, esperando para ver cómo se lleva a cabo esa promesa.

Por lo mismo, el cargo de director de Presupuestos (Dipres) será clave. El mismo Quiroz ha estado sondeando algunos nombres para asumir esa función, que espera sea una persona de su confianza. También debe tener un amplio conocimiento macroeconómico y de política fiscal, dos áreas en las que Quiroz no es experto, ya que su fuerte es la microeconomía.

Hasta ahora suenan varios nombres. Entre ellos, destacan el socio de Quiroz en su consultora, Tomás Bunster, quien también se integró al comando de Kast; la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst; el exjefe de gabinete de la Dipres, José Ignacio Llodrá; el exdirector de Presupuestos, Mauricio Villena y, el exjefe de la División de Política Fiscal de la Dipres, José Pablo Gómez.

El abogado y miembro del directorio de Ideas Republicanas, Claudio Osorio, fija un marco para ese cargo. Dice que la persona que asuma en la Dipres “tendrá el desafío de recuperar la seriedad técnica, la confianza y la credibilidad” de la institución, atributos que, a su juicio, “han sido fuertemente dañados durante este Gobierno y que han afectado la moral de sus funcionarios”.

Agrega que, dada la magnitud del ajuste fiscal que hay que hacer, el nuevo director de Presupuestos, “además de tener el carácter que se espera de una autoridad, debe ser una persona que no llegue a aprender; que conozca muy bien el rol que cumple la Dipres en el Estado, tanto en su ámbito presupuestario como de racionalización de la función pública”.

Por otro lado, un miembro de Chile Vamos que conoce del funcionamiento de Hacienda, señala que “hay que tener cuidado con que el Dipres sea solo de confianza del ministro de Hacienda; ese cargo debe tener la confianza del Presidente, por el rol que cumple al interior del Gobierno y su relación con todos los ministros”.

Contar con respaldo político es fundamental para que pueda decir “No” cuando corresponda a las inevitables presiones de gasto y cumplir con la promesa del ajuste fiscal.

Otra oficina para la permisología

Una materia que Quiroz venía trabajando, incluso antes de sumarse al comando de Kast, era la simplificación regulatoria para destrabar los proyectos de inversión. Esto, junto con la rebaja de impuestos, es fundamental para acelerar el crecimiento hasta la meta de 4% y recuperar el progreso, como comprometió Kast en su programa.

En esta materia, Quiroz recibió también un trabajo que encabezó el exministro de Economía José Ramón Valente, con una propuesta detallada sobre cómo comenzar a cambiar los reglamentos que permitan destrabar inversión. El documento contempla la “ingeniería de detalle” para ejecutar las medidas.

Una de las acciones que se plantea en ese documento es crear una oficina temporal en la Presidencia para hacer seguimiento a la implementación de las iniciativas de simplificación regulatoria. Conocedores de la interna del futuro Gobierno señalan que Quiroz implementará esta idea, pero en Hacienda, para mantener el control de los avances. “Este es un tema que a él le importa mucho y por eso quiere seguirlo directamente”, señala un economista al tanto de ese proceso.

Un problema, sin embargo, es que en el Ministerio de Economía se acaba de crear por ley una oficina con funciones similares. La Ley de permisos sectoriales -impulsada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuando estuvo en Economía- creó la “Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión” en esa cartera, para coordinar y monitorear los procesos de modernización de permisos y reducción de plazos.

Por ello, entre quienes saben del plan de Quiroz, algunos advierten el riesgo de que la oficina de Hacienda pueda toparse en funciones con la de Economía. “Los límites deberán quedar bien definidos, para no crear más burocracia”, señala una fuente que sigue este trabajo.

El triministerio económico

Por otra parte, la idea de que el ministro de Economía asuma también las carteras de Minería y Energía como un triministro tomó más fuerza. Si bien trascendió que esa habría sido la oferta que Kast le hizo a Daza para que se venga a Chile, hasta ahora no se puede dar por seguro que acepte.

“Me ofrecieron algunos cargos”, confirmó Daza en el programa de streaming argentino Las tres anclas, mientras que el propio Presidente electo reconoció que le gustaría contar con el economista en su gabinete, aunque, según dijo, eso pasa por “una decisión personal” que no le corresponde. Jorge Quiroz, en tanto, señaló que espera que “se entusiasme y se sume”, mientras que la vocera de Kast, Mara Sedini, planteó que la presencia de Daza en el nuevo Gobierno puede ser muy amplia, ya que su apoyo “tiene distintos niveles”, diluyendo la idea de que aterrice en una cartera.

Entre quienes conocen a Daza señalan que es difícil que se venga si no es para asumir Hacienda. “Daza es un macroeconomista muy destacado y Quiroz es reconocido en la microeconomía, lo lógico es que Daza estuviera en Hacienda y Quiroz en Economía”, señala un economista que conoce del trabajo en el Gobierno.

En esa línea, algunos defienden que los temas sectoriales siempre han estado bajo el alero de Economía y, por lo tanto, esa cartera es la que debiera llevar la agenda para alivianar la regulación.

“El nuevo Gobierno ha insistido en tres ejes: la desregulación, la reforma tributaria y el ajuste fiscal. Y los tres ahora estarían alojados en Hacienda... ‘El que mucho abarca, poco aprieta´”, advierte un representante del mundo empresarial que estuvo con Quiroz el miércoles en la Sofofa, quien cree que el tema regulatorio debe seguir alojado en Economía.

“Es cierto que con los cambios que planean, el ministro de Economía queda con más responsabilidades, pero no sé si Daza se vendría, considerando que él mismo ha dicho que el desafío en Argentina es mucho mayor”, señala un economista.

El problema es que, si no acepta la oferta, Daza quedará como el economista que dijo públicamente “no” al Presidente, algo poco común en la tradición institucional chilena. Por eso, hay algunos que afirman que su arribo podría concretarse, pero que faltaría definir las condiciones.

De no hacerlo, afirman quienes conocen la interna republicana, no hay muchos más nombres para asumir en la cartera de Economía. Una opción es Rodrigo Álvarez, quien se integró al comando en la última milla, es muy cercano al presidente electo y ya fue ministro de Energía en el primer gobierno del presidente Piñera. Sin embargo, su nombre suena con más fuerza en una secretaría política.

Otro nombre posible es el economista Bernardo Fontaine, quien es parte del equipo económico y preparó el plan Desafío 90, con la agenda de medidas prioritarias que el nuevo Gobierno impulsará en sus primeros tres meses. Sin embargo, hay quienes aseguran que Fontaine también podría hacer seguimiento de esa agenda desde Presidencia y que al menos eso es lo que más le llama la atención: formar parte del segundo piso.