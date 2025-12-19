Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF
Señal DF

El reordenamiento del poder de Hacienda y Economía que se delinea para el nuevo Gobierno

Los cambios en el área económica de la próxima administración serán profundos. Los tres principales ejes del Presidente electo José Antonio Kast se concentrarían en Teatinos 120: la reforma tributaria, el ajuste fiscal y la desregulación de las inversiones. Quien asuma en Economía también tendría bajo su responsabilidad las carteras de Minería y Energía.

Por: David Lefin

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>El reordenamiento del poder de Hacienda y Economía que se delinea para el nuevo Gobierno</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Contraloría iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios por acuerdo Codelco-SQM
2
Economía y Política

Ejecutivo traba proyecto que beneficia a adultos mayores en materia de contribuciones
3
Empresas

Francisco Pérez Mackenna: el histórico CEO de Quiñenco que podría migrar hacia la Cancillería del Gobierno de Kast
4
DF MAS

Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap
5
Señal DF

Ni Entel, ni Claro: los interesados detrás de la nueva fórmula para vender Telefónica
6
Economía y Política

Francisca Kegevic, economista jefa de Econsult: “El próximo año podría tenerse un impulso adicional” en inversión
7
Empresas

Gobierno calcula que buses eléctricos generaron un ahorro de $ 60 mil millones anuales al sistema
8
Economía y Política

Contribuciones, impuesto a empresas y nuevo sistema: los cambios tributarios que marcarán 2026
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete