FINC, la fundación de Cardone y Awad que invita a invertir en cultura

En menos de un año la Fundación Inversión Cultural, creada por Matías Cardone y Matías Awad, suma espectáculos, libros y exposiciones, la mayoría de ellas acogidas a la Ley de Donaciones Culturales. Darle un buen uso a este mecanismo, desarrollar contenidos propios y apoyar diversas iniciativas culturales, son sus propósitos porque creen firmemente que la cultura es fundamental para la transformación social.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 19:18 hrs.

