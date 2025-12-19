FINC, la fundación de Cardone y Awad que invita a invertir en cultura

Detrás de Finc hay dos Matías, Cardone y Awad. Ambos tienen una larga trayectoria en el terreno de la gestión cultural. Cardone Armendáriz es productor ejecutivo de Invercine, director de documentales como Palabras cruzadas: Los amigos de Matta-Clark y Vicente Ruiz: A tiempo real, productor de la exposición Ander: Resistencia cultural en El Trolley y Matucana 19, entre otros proyectos artísticos y también director de empresas.



Awad Ruiz-Tagle fue Seremi de Cultura, director de CCU en el Arte y gerente general de la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción durante 11 años (esta se cerró el pasado 31 de marzo).



Se conocen de manera personal hace muchos años y luego laboralmente por proyectos en los que colaboraron a través de la Corporación Cultural CChC. “Cuando me junté con Matías para contarle que no íbamos a poder seguir trabajando juntos, nos pusimos a conversar sobre lo que venía por delante. Vimos la oportunidad de desarrollar algo porque cada uno tenía su pasado y presente ligado a la gestión cultural con proyectos activos que funcionan bien”, dice Awad.



Así nació Finc, formalmente el 1 de abril, fundación que se centra en la gestión y producción de contenidos culturales y cuya expertise es acoger proyectos de estas características a la Ley de donaciones culturales. “Somos un puente entre los donantes, en su mayoría empresas que tienen dentro de sus propósitos entregar un servicio de dar cultura, y les tramitamos la Ley de donaciones para que tengan este beneficio tributario”, explica Cardone.



Awad se explaya: “Cuando hablamos de inversión cultural no se trata de esperar un retorno monetario sino invertir en un desarrollo país más integral. Sabemos que hay muchas necesidades en educación, salud, medioambiente, y nosotros con Matías estamos en la causa de transmitir que la cultura también es muy relevante. Tenemos la camiseta puesta y casi tatuado que la cultura no se puede quedar debajo de la mesa. Entonces queremos que las empresas lleven a cabo una nueva forma de ser horizontales y que puedan conectarse con sus distintos grupos de interés. El arte permite eso. Para quienes nos dedicamos a la cultura, el arte en sí mismo nos motiva, pero entendemos que además es un medio, una herramienta que puede generar impacto”.



El buen uso de la ley

Les toca vivirlo constantemente en las acciones que llevan a cabo con sus clientes como la Cámara Chilena de la Construcción, CCU, Jumbo, Engie, BTG Pactual, Itaú y Parque del Recuerdo, entre otros.

En su presentación de fin de año apuntan cifras: durante 2025 impactaron a unas 650 mil personas a través de 350 actividades, 20 proyectos aprobados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y 15 proyectos ejecutados en 16 regiones.



Algunos de los más emblemáticos fueron el Circo Kósmico financiado por Jumbo que tuvo 57 funciones de Arica a Puerto Montt y el programa de la CChC que lleva música en vivo a los trabajadores en los sitios de construcción, este año fueron 220 conciertos e intervenciones en obra con músicos como Juan Ayala y Amaya Forch, además de 10 mil libros entregados en todo Chile con Leyendo construyo. Otras iniciativas son las que desarrollan con CCU: la sala de arte, la beca, el trabajo con comunidades y el museo que la empresa instalará en su exfábrica de Limache.

Intervenciones en obra, CChC.



“A través de estas actividades efectivamente las empresas logran aspectos positivos. Trabajadoras y trabajadores contentos son personas más felices en un ambiente sano, esto aplica al mundo de la construcción y también para otro tipo de empresas”, señala Matías Awad. Celebran también la posibilidad de descentralizar estas acciones llegando a todas las regiones del país. “La cultura nos humaniza, vale la pena porque sin ella la vida se pone muy fome y creemos que es esencial para un país como Chile. Por eso es fundamental la autogestión y aprovechar mecanismos como la Ley de donaciones, que te descuenten la mitad de tu impuesto es un beneficio gigante que creemos está subutilizado”, añade Cardone.



Esto a pesar de que los socios afirman que hay un compromiso real del Estado para que esta herramienta se conozca más. Awad cuenta que viene llegando del evento en el que este jueves la Fundación Piñera Morel entregó fondos concursables a 35 proyectos culturales. Comenta que además de la actual ministra de Cultura, Carolina Arredondo, también estaban presentes Paulina Urrutia y Consuelo Valdés, exrepresentantes de esa cartera en gobiernos pasados.



“Justamente se hablaba de la importancia de alianzas público-privadas y la Ley de donaciones culturales es una tremenda herramienta que muchas empresas no conocen y cuyo uso se busca fomentar”, dice el director ejecutivo de Finc. Por eso mismo uno de los principales propósitos de la fundación es no sólo utilizarla sino además darla a conocer.



“Ojalá más corporaciones y fundaciones puedan ocupar la Ley de donaciones porque hay tanta demanda cultural que el Estado no es capaz de satisfacer por completo. La empresa privada también se tiene que hacer cargo de aportar al desarrollo creativo y esta ley es fundamental”.



El mecanismo es el siguiente: ellos como fundación presentan los proyectos que buscan acogerse a la Ley, el Ministerio sesiona una vez al mes, evalúa y aprueba o rechaza. En el caso de empresas el beneficio tributario alcanza aproximadamente el 63%, explica Awad entrando en el detalle más técnico. Toda la información queda registrada en actas públicas bajo la Ley de Transparencia.

Circo Kósmico financiado por Jumbo.

Contar con 20 proyectos aprobados en un año es un hito que celebran desde Finc. Pero enfatizan que no se trata sólo de tramitar proyectos, también son responsables de cada uno de ellos y participan de los contenidos.



De este primer año de funcionamiento los socios también destacan alianzas con museos, universidades, municipalidades, agencias y otras entidades. Recalcan la participación que tuvieron en el Festival Chile Jazz, el concierto de Mazapán en el Parque del Recuerdo, la exposición del artista belga Francis Alÿs en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, la videoperformance de Las Cleopatras en el MNBA y la próxima muestra de Enrique Ramírez en el mismo museo.



Impacto y futuro

Resulta inevitable referirse al Caso Fundaciones y las consecuencias que ha traído en cuanto a la confianza en este tipo de organizaciones. Ante eso la respuesta debe ser mayor rigurosidad y ese es uno de los atributos que diferencian a Finc, aseguran.



Tanto Awad como Cardone se han desempeñado en el mundo empresarial, les ha tocado trabajar con y en directorios, manejan procesos y sistemas de medición. “Recogemos de nuestras propias historias lo que hemos ido aprendiendo, mecanismos que hoy más que nunca se hacen necesarios para transmitir una debida transparencia a quienes confían en nosotros sus recursos”, afirman.



Para ello cuentan con un backoffice que incluye un equipo de administración y contabilidad y un directorio con el propio Matías Cardone (ingeniero comercial y MBA) a la cabeza y que además compone Marisol Bravo (exgerenta de asuntos corporativos y sustentabilidad de CCU), Juan Carlos Silva (exsubsecretario de Cultura), Macarena Pizarro (periodista y conductora de CHV) y Andrés Subercaseaux (músico y productor musical).



Para 2026 proyectan variados proyectos. Con la Fundación Piñera Morel van a realizar talleres de cine en Quintero. Una iniciativa que ya han desarrollado en colegios y liceos Bicentenario de Tocopilla, Mejillones e Iquique. Además, se encuentra en producción un documental producido por Matías Cardone y dirigido por Paula Leonvendagar donde el escritor chileno Alejandro Zambra comparte su visión sobre las amenazas que enfrenta la escritura en un mundo cada vez más habitado por la inteligencia artificial.



Otro proyecto en desarrollo es Musicalísimo, en alianza con Sergio Lagos, que busca reinterpretar canciones emblemáticas de la música chilena, desde temas de Zalo Reyes y Palmenia Pizarro, hasta Américo o La Noche. Contempla un podcast, cápsulas televisivas y una gala.



La medición de impacto de este tipo de proyectos es fundamental, sostienen Cardone y Awad. En Finc contratan los servicios de Bsponsor, consultora especializada que entrega una certificación BSP y el indicador SROI positivo (social return on investment). “Es una prueba fuerte porque permite darnos cuenta si estamos haciendo bien las cosas o no. La medición te entrega un resultado que permite sentarte en la mesa con una empresa y mostrarles datos concretos que van más allá de ‘yo creo’ o la sensación ‘de guata’. La percepción no siempre se condice con la realidad”, explica Awad.



Exposición This is a sensitive world de Carolina Muñoz en la Sala de arte CCU (foto Jorge Brantmayer).



“Para nosotros es una herramienta para convencer y demostrar que es serio el tema de la cultura. No quedarnos sólo con la parte más bonita de nuestro trabajo, que es ver la cara de las personas cuando reciben un libro o cuando disfrutan un espectáculo, también respaldarlo en datos”, concluyen.