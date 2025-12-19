Quiénes son los chilenos que traerán el restaurante brasileño “Fogo de Chao” al país

Pese a que las primeras conversaciones con la marca se dieron en 2019, la dupla de socios firmó el contrato para operar la masterfranquicia del restorán en Chile en 2024.

El icónico restaurante Fogo de Chao ya tiene su pasaje listo para aterrizar en Chile. La marca gastronómica originaria de Brasil está próxima a abrir sus primeros dos locales en Santiago, en CV Galería (Vitacura) el próximo 28 de diciembre y en Costanera Center (Providencia) a fines de enero.

Los responsables del debut de la marca en Chile son Andrés Turski, CEO y fundador de Grupo Gastronómico, dueño de restaurantes como La Perla del Pacífico y Trattoria Rita; y Tomás Cubillos, empresario gastronómico y socio de CV Galería.

Pese a que las primeras conversaciones con la marca -cuyos reconocidos platos van desde churrascos brasileños hasta una gran variedad de carnes, pescados y guarniciones- se dieron en 2019 -luego de que la brasileña contactara a Turski para abrir en el mercado nacional-, la dupla de socios firmó el contrato para operar la masterfranquicia del restorán en Chile cuatro años después.

Fogo de Chao tiene sus orígenes en Porto Alegre, Brasil. Allí, en 1979 los hermanos Arri y Jair Coser abrieron un primer restaurante de churrascos que, tiempo después, llevaron hasta Río de Janeiro y Estados Unidos. Su propuesta gastronómica fue un éxito. Tanto así, que en 2023 la firma Bain Capital adquirió la marca en una operación de US$ 1.1 billones. Así, hoy la firma tiene su sede principal en Dallas, Texas, y mantiene operaciones propias en EEUU y Brasil. En el resto de los países funcionan a través de franquicias. Los de Chile, serán los locales 118 y 119 de la compañía.

“Fogo es una familia grande. Y cuando firmas una franquicia, además de hacer negocio, firmas que eres parte de la familia”, dice Turski. “Esta es una compañía muy cercana a lo que son las personas y siempre tienen a los fundadores y su concepto cerca. Si bien hoy día la empresa es gringa, hay mucha gente brasileña, y hay muchos gerentes que trabajan en Fogo de Chao desde su día 0”, añade.

La llegada del restaurant al país contempla una inversión de US$ 2 millones. En el último año, los socios extranjeros han venido cuatro veces al país a “validar las últimas recetas, los postres, la carne, algunas ensaladas y algunos insumos que no era tan fácil conseguir acá en Santiago. Ellos realmente están muy involucrados en que nos vaya bien”, cuenta.

Para respetar la tradición brasileña, la operación chilena contempla traer al país a cinco gauchos brasileños para que estén en la cocina. “Les estamos entregando todas las comodidades para que ellos puedan trabajar cómodos. Entendemos que finalmente el gaucho es la persona más importante y el alma en la operación de esta marca, es su esencia”, complementa Cubillos.