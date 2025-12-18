Francisco Pérez Mackenna: el histórico CEO de Quiñenco que podría migrar hacia la Cancillería del Gobierno de Kast
El principal ejecutivo del Grupo Luksic ya ha tomado cercanía con el Presidente electo y su nombre toma fuerza en la carrera para asumir en esa cartera.
En medio de la expectativa por el gabinete que va a acompañar en el poder al Presidente electo, José Antonio Kast, se espera que figuras del mundo empresarial migren desde el sector privado al nuevo Gobierno.
Una de las cartas más fuertes dentro de esto sería el mismo Francisco Pérez Mackenna, CEO de Quiñenco, el brazo de inversiones del Grupo Luksic. Según publicó este jueves La Tercera, el equipo de Kast tiene su nombre en carpeta para liderar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La cercanía de Pérez Mackenna con Kast ya es pública. El domingo, estuvo en su comando cuando fue electo y, posteriormente, fue parte de la delegación que lo acompañó a Argentina para reunirse con el mandatario de ese país, Javier Milei.
Fuentes que conversaron con DF señalaron que el equipo de Kast ya ha hecho contactos directos con Pérez Mackenna con el fin de negociar su entrada a la Cancillería. Del ejecutivo, entre las futuras autoridades, se valora su perfil técnico y su amplia experiencia internacional como CEO de un grupo cuyas inversiones no saben de fronteras.
Con todo, la salida del ejecutivo de Quiñenco sería un hito histórico para el principal conglomerado económico del país. Luego de seis años como gerente general de Citicorp Chile, fue en 1991 que Pérez Mackenna saltó al Grupo Luksic, asumiendo esa misma posición en CCU.
Ya en 1998 tomó el rol de gerente general de Quiñenco, firma de la cual dependen la propia CCU, además del Banco de Chile, Enex, Vapores, Nexans y SM SAAM. Además de permanecer en ese cargo, actualmente también es presidente del directorio de CCU y de Enex, y vicepresidente del Banco de Chile.
