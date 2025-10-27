Femsa lanza su tercera cadena de farmacias en Chile, esta vez apostando por un formato "low cost"

Super Sana se suma a las ya protagonistas del mercado Cruz Verde y Maicao. La empresa promete que, en caso de encontrar productos de menor valor en la competencia, devolverá el doble de la diferencia.

La gigante mexicana Femsa, a través de su brazo de salud, abrió su tercera cadena de farmacias en Chile. La marca se llama “Super Sana” y operará un formato low cost (bajo costo) con un surtido de 1.400 productos.

Femsa Salud ya es el operador de farmacias más grande del país: es la matriz de Cruz Verde, que supera las 830 ubicaciones, convirtiéndose en la principal cadena de este rubro en el país: y Maicao, marca especializada en perfumería y belleza, pero ya hay cerca de 120 de sus locales que se han reconvertido, sumándose también a la categoría de farmacias.

Ahora, Super Sana será la tercera marca del portafolio de Femsa Salud en Chile, replicando un formato económico que la multinacional ya ha implementado en Ecuador y Colombia, bajo las marcas “Sana Sana” y “Rana que Sana”, respectivamente.

La primera farmacia de esta marca ya abrió en la comuna de Estación Central. En un comunicado, la mexicana sostuvo que ya están contempladas las aperturas de otros dos locales en la Región Metropolitana durante este año y que luego se evaluarán otros puntos del país.

Femsa explicó que el formato low cost se basa en puntos de venta de menor superficie y una estructura operacional más liviana que les permite reducir costos. La compañía realizó una promesa junto con lanzar la marca, que además presiona a su competencia: “En caso de encontrar productos de menor valor en otra farmacia, devolverá el doble de la diferencia”.

El director de Operaciones de Femsa Salud Chile, José Ignacio Larrondo, declaró que “estamos innovando para ir más allá, focalizándonos en un surtido de medicamentos más reducido, pero ampliamente demandados, apoyando de paso al presupuesto familiar (...) El 75% de nuestra oferta de más de 1.400 productos corresponde a medicamentos –principalmente genéricos y bioequivalentes– los que fueron especialmente seleccionados para satisfacer las principales necesidades de salud de la población”.