Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Salud
Salud

Femsa lanza su tercera cadena de farmacias en Chile, esta vez apostando por un formato "low cost"

Super Sana se suma a las ya protagonistas del mercado Cruz Verde y Maicao. La empresa promete que, en caso de encontrar productos de menor valor en la competencia, devolverá el doble de la diferencia.

Por: Martín Baeza

Publicado: Lunes 27 de octubre de 2025 a las 16:54 hrs.

Martín Baeza Farmacias Farmacéuticas consumidores consumo Femsa
<p>Femsa lanza su tercera cadena de farmacias en Chile, esta vez apostando por un formato "low cost"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Franquiciada de NIU se querella contra la empresa y la acusa de “tomarse” sus locales en Chamisero y Viña del Mar
2
Empresas

Exrepresentante en Chile de una de las mayores corredoras inmobiliarias del mundo pide su quiebra
3
Empresas

Dueños de clínicas Everest adquieren cuatro empresas y crean nueva red de centros dentales
4
Empresas

Falabella en picada contra el Serviu: acusa el no pago de un terreno adquirido para un proyecto habitacional en San Joaquín
5
Mercados

Zoom a la deuda privada en Chile, el negocio global que generó la alerta del Banco de Inglaterra
6
Empresas

La arremetida del Fisco tras millonaria demanda de Penta por anticipos de rentas vitalicias
7
Empresas

Formalizan por estafa al francés Franck Lançon, el “zar de los residuos minerales”, por defraudar a firma suiza
8
Empresas

Grupo Guante y Gacel busca expandir su imperio con 17 nuevas tiendas y un activo plan de internacionalización
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete