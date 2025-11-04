Click acá para ir directamente al contenido
Startup universitaria alista prototipos de muros de biocemento en impresión 3D con relaves mineros

Spin off de la Universidad Técnica Federico Santa María presentará en diciembre muro a escala real ante inversionistas, mineras, constructoras y entidades públicas.

Por: Felipe Valdivia

Publicado: Miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Verónica Arcos, investigadora de la USM.</p>

Verónica Arcos, investigadora de la USM.

