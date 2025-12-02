Financial Times sobre José Antonio Kast: El candidato de línea dura que quiere que Chile vuelva a ser grande

El influyente medio británico destaca que, si se impone en segunda vuelta como anticipan las encuestas con una campaña que se ha enfocado en la rabia frente a la delincuencia y el combate a la migración irregular, sería el presidente más derechista en 35 años de democracia en Chile.

José Antonio Kast, el ultraconservador favorito para convertirse en el próximo Presidente de Chile, quiere rehacer la última década de su país.



Chile, uno de los países más seguros y prósperos de Latinoamérica, se ha visto sacudido en los últimos 10 años por una ola sin precedentes de crimen organizado, protestas antigubernamentales, un gran aumento de la inmigración y una desaceleración económica.



"Todo lo que era el milagro económico chileno comenzó a desmoronarse", declaró Kast al Financial Times en una breve entrevista en su oficina, una sencilla habitación de paredes blancas en un acaudalado barrio residencial de Santiago. "Los chilenos anhelan un cambio radical... para recuperar lo que hemos perdido".



Kast, quien lidera considerablemente las encuestas antes de la vuelta final de las elecciones presidenciales de Chile el 14 de diciembre, sería el Presidente más derechista del país en 35 años de democracia, tras décadas de alternancia en el poder entre los partidos centristas. Este padre de nueve hijos y devoto católico abandonó el bloque de centroderecha de Chile en 2016 y pasó años como una figura marginal predicando un severo mensaje de ley y orden.



Cadem predice que obtendrá el 58% de los votos, frente al 42% de Jeannette Jara, miembro del Partido Comunista que representa a la coalición gobernante de izquierda. Jara venció por un estrecho margen a Kast en la primera vuelta, donde el voto de la derecha se dividió entre tres candidatos.

En 2019, el alto costo de la vida y el descontento con las élites impulsaron a al menos un millón de chilenos a participar en protestas callejeras, lo que desencadenó un debate nacional sobre el modelo de libre mercado del país. El Presidente de izquierda Gabriel Boric, exlíder estudiantil, fue elegido en 2021 con la promesa de convertir a Chile en la tumba del neoliberalismo.Sin embargo, que tiene sus orígenes en la dictadura.Su agenda se ha visto eclipsada por una ola de delincuencia, ya que las bandas extranjeras se han establecido en Chile por primera vez en los últimos años, y por un rápido aumento de la inmigración procedente de Venezuela, afectada por la crisis, y de otros lugares."Les mintieron a la gente diciendo que cambiar todas nuestras leyes resolvería sus problemas", declaró Kast. "".

Zanjas y vallas, pero también crecimiento

La política principal de Kast es cerrar la frontera a los migrantes irregulares mediante zanjas y vallas, y reprimir a las bandas de delincuentes. También quiere reducir drásticamente la regulación y los impuestos para impulsar la actividad económica.



Si es elegido, se verá sometido a una enorme presión para demostrar que esas medidas pueden mejorar la vida de los chilenos frustrados, que han destituido a los líderes en ejercicio en todas las elecciones desde 2010.



La coalición electoral de Kast controlará aproximadamente una cuarta parte de la Cámara de Diputados y una séptima parte del Senado, y deberá negociar con legisladores de centroderecha y centro para evitar correr la misma suerte que Boric.



“Siempre ha priorizado la diferenciación, evitando acuerdos con moderados, ahora tiene que unir a la gente”, dijo un excolaborador. “Esa podría ser su mayor debilidad”.



Kast ha cultivado vínculos con la derecha radical global mediante apariciones en ediciones de la Conferencia de Acción Política Conservadora y viajes a El Salvador y Hungría para estudiar las políticas de seguridad y migración de los líderes de tendencia autoritaria Nayib Bukele y Viktor Orbán.

Estilo propio, comparado con Trump o Milei

Sin embargo, los analistas afirman que Kast, quien pasó 16 años como legislador, es un político más influyente que el presidente estadounidense Donald Trump o el argentino Javier Milei.

También ha demostrado respeto por las instituciones democráticas chilenas, felicitando rápidamente a Boric tras perder contra él en la segunda vuelta electoral de 2021.

“Kast se asemeja más a la derecha tradicional que a la nueva derecha”, dijo Rossana Castiglioni, profesora asociada de política en la Universidad Diego Portales de Santiago. “Es más mesurado que muchas de esas figuras”.

De carácter mayormente formal, carece del atractivo populista personal de figuras como Trump. “No es encantador, es un poco frío y muy serio, que es lo que necesitamos ahora mismo”, dijo Maciel Arzola, un partidario de Kast de 34 años y vendedor de comida en un barrio obrero del distrito de San Joaquín de Santiago.

El padre de Kast, Michael, emigró a Chile en 1950 desde Alemania, donde había servido en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Una investigación de AP descubrió que Michael se había unido al partido nazi a los 18 años, algo que Kast había negado previamente. Uno de los nueve hermanos de Kast sirvió como ministro en la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Kast, abogado de formación, trabajó en la empresa familiar de embutidos antes de ingresar al Congreso en 2002 con la Unión Democrática Independiente (UDI), un partido de derecha que se ha inclinado hacia el centro al colaborar en reformas sociales y económicas con gobiernos de centroizquierda.

Kast abandonó la UDI en 2016, alegando que se había "desviado de su proyecto fundacional", y fundó su partido Republicano de extrema derecha en 2019.

La tercera oportunidad

En dos candidaturas presidenciales anteriores, los analistas afirman que la vida personal conservadora y las opiniones culturales de Kast resultaron desagradables para muchos chilenos.



En 2017, su esposa, Pía Adriasola, declaró a una revista que Kast se había opuesto a que ella tomara anticonceptivos, y Kast se comprometió a deshacer la reciente y limitada legalización del aborto en Chile.



En una ocasión, afirmó que Pinochet "votaría por mí si viviera", aunque en 2021 afirmó que "no apoyaría a nadie que hubiera violado los derechos humanos".

Kast planea ofrecer a las nuevas madres pequeños bonos en efectivo para impulsar la bajísima tasa de fertilidad de Chile. "El verdadero problema no es solo la entrada de migrantes, sino cuántos quedamos", declaró en la CPAC en Budapest en mayo.



Sin embargo, las opiniones culturales de Kast se han dejado de lado en la campaña de este año.



“Las cuestiones de valores no formarán parte de la agenda del futuro gobierno si terminamos gobernando”, declaró Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, al FT.



Kast ha prometido centrarse en la inmigración, la delincuencia y la economía. Sus posturas inflexibles sobre la primera, incluyendo un plan para detener y deportar a unos 330.000 inmigrantes irregulares que ya se encuentran en Chile, cuentan con un amplio apoyo entre los partidos de derecha, que prácticamente son mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Apoyo del centro

Sin embargo, Kast aún necesitará algunos votos de los centristas para aprobar reformas. Se espera que su política económica más radical, la promesa de recortar US$ 6.000 millones del gasto público en 18 meses, se diluya.



Los críticos señalan que la última vez que Kast intentó cambiar Chile, no logró la moderación suficiente para lograr sus objetivos.



En 2023, después de que los chilenos rechazaran en referéndum una reforma constitucional impulsada por la izquierda, el Partido Republicano y sus aliados obtuvieron la mayoría de los escaños en una segunda asamblea constituyente. El documento de derecha que elaboraron también fue rechazado por los votantes.



Sin embargo, Kast ha dado muestras de pragmatismo desde la primera vuelta electoral del mes pasado, reuniéndose con alcaldes, gobernadores, economistas y un expresidente de partidos más centristas.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, predijo que Kast lograría aprobar reformas, pero advirtió que la impaciencia de los chilenos era cada vez mayor.“Si la derecha no logra satisfacer las demandas de los chilenos, entraremos en un terreno desconocido en términos de frustración”, dijo. “Lo que está en juego en los próximos cuatro años es la confianza de la gente en nuestro sistema político”.