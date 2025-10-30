Click acá para ir directamente al contenido
La silenciosa venta de la familia Quiroga en una biotech de California

En menos de una semana, las acciones de Rani Therapeutics —una biotecnológica que busca reemplazar las inyecciones por cápsulas— se dispararon casi 500% tras anunciar una alianza con la japonesa Chugai Pharma, filial de la gigante Roche. En medio de ese repunte, sociedades ligadas a Isidoro Quiroga vendieron más de seis millones de títulos y recaudaron unos US$ 16 millones.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 1 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
