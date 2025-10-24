Click acá para ir directamente al contenido
El aterrizaje definitivo de Molymet en Estados Unidos

Las conversaciones empezaron en marzo y la semana pasada hicieron el anuncio de compra de Rhenium Alloys, una empresa ubicada en Ohio y que cuenta con clientes como la Nasa y el gobierno de EEUU. Para Molymet, esta podría la primera de muchas adquisiciones para asentarse como jugador en este país. Todo, en medio de tensiones geopolíticas por quién tiene más materiales críticos.

Por: Nicolás Durante

Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 16:21 hrs.

Cambios internos
La mala experiencia de Molycorp

