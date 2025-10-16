Chilena Molymet invierte US$ 40 millones en EEUU y adquiere procesadora de metales críticos para semiconductores

La firma local compró Rhenium Alloys que fabrica productos elaborados y semielaborados de molibdeno, tungsteno, renio y productos que se utilizan en la fabricación de semiconductores.

La mayor procesadora de molibdeno del mundo, la chilena Molymet, invirtió US$ 40 millones para comprar compañía Rhenium Alloy y así producir bienes de mayor valor agregado en ese país, en un momento en que la Casa Blanca está imponiendo mayor aranceles para impulsar la reindustrialización interna.

Para concretar la operación, la firma creó una nueva filial: Molymet Alloys. "Este hito representa un avance significativo en la consolidación de Molymet como actor global en metales estratégicos, proyectando su presencia en el mercado norteamericano, donde se concentran industrias de gran crecimiento como la aeroespacial, energética, de defensa y semiconductores, entre otros", dijo la compañía.

Rhenium Alloys es una compañía con más de 50 años de trayectoria en la manufactura de productos elaborados y semielaborados de molibdeno, tungsteno, renio y productos que se utilizan en la fabricación de semiconductores. Esta adquisición está sujeta a la aprobación de entidades regulatorias de EEUU, explicó Molymet.

"La integración de Rhenium Alloys permitirá a Molymet ampliar su capacidad para producir y suministrar productos de mayor valor agregado, fortaleciendo su portafolio actual y generando nuevas oportunidades de negocio con márgenes superiores", indicó la chilena. Además, la operación complementa la red productiva y comercial de la compañía, que tiene instalaciones industriales en Chile, México, Alemania, Bélgica, y ahora Estados Unidos. Además de oficinas comerciales en Asia y otros mercados, precisó.

Edgar Pape, presidente ejecutivo de Molymet, destacó que "la creación de Molymet Alloys refleja nuestra determinación de avanzar en la cadena de valor, integrando nuevas capacidades y abriendo espacios en industrias clave para el futuro. Esta operación refuerza nuestra presencia en el mercado global y nos permite generar mayor valor para clientes y accionistas, en línea con nuestra visión de largo plazo".

La compañía resaltó que "con Molymet Alloys, la firma reafirma su compromiso de ser un socio global en la provisión de soluciones críticas para industrias de alto impacto".

Molymet -cuyo mayor inversionista es la austríaca Plansee pero donde están las familias Mustakis y Matte, entre otras- es una empresa chilena líder mundial en el procesamiento de molibdeno y renio, elementos esenciales en diversas industrias como la siderúrgica, química, aeroespacial y energética.