Simplificación de las Cascadas: primera junta de accionistas aprueba nueva estructura y Francisca Ponce destaca inicio de "nueva etapa"

Con viento en popa inició la histórica jornada que se vive este viernes en Apoquindo 4700, donde las icónicas sociedades Cascadas que conforman el grupo Pampa llevan adelante una junta de accionistas tras otra -de un total de cinco- para aprobar la primera etapa de su esperada simplificación societaria.

Desde las 09:30 horas, la seguidilla de reuniones ha sido encabezada por los altos mandos de las Cascadas: el presidente, Rafael Guilisasti; la gerente general, Catalina Silva; y la heredera de facto de Julio Ponce Lerou y vicepresidenta de las sociedades, Francisca Ponce Pinochet.

La primera de las juntas -realizada de forma híbrida- fue la de Norte Grande y, tal como se esperaba, sus accionistas aprobaron por amplia mayoría a la simplificación propuesta. Cabe recordar que, en simple, los inversionistas deben visar las fusiones de Pampa Calichera en Oro Blanco, y la de Nitratos en Potasios, así como la venta del 10% de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande.

Así, cada uno de los tres ítems recién mencionados contaron con más del 97% del respaldo de los accionistas y no se presentaron disidencias ni derecho a retiro por parte de los minoritarios.

Las palabras de Francisca Ponce

A las 10:50 horas, finalizados los conteos de Norte Grande, Francisca Ponce rompió el silencio que mantuvo durante toda la cita para agradecer el primero de los cinco resultados: "Este es un momento muy importante para estas sociedades y para todos sus accionistas, donde iniciamos una nueva etapa con una mirada clara hacia el futuro; una etapa en la que buscamos fortalecer, ordenar y modernizar la estructura del grupo".

"Gracias por estar presente en esta Junta, donde daremos un paso decisivo en este proceso. Lo que aprobaron hoy nos permite avanzar hacia una estructura societaria más simple, eficiente y directa", agregó sentada a la izquierda de Guilisasti.

Respecto a la nueva estructura, dijo que el modelo "acerca a los accionistas al activo subyacente y está pensado no solo para el presente, sino para proyectar el grupo de manera responsable y sostenible durante los años que vienen, dando paso a esta nueva generación que asumió un rol activo en la gestión y algo muy importante a destacar es que se mantiene como objetivo central de las sociedades la inversión en SQM".

La jornada continúa con la Junta de Accionistas de Nitratos, seguida de la de Potasios, Oro Blanco y, por último, la de Pampa Calichera, pronosticada para iniciar a las 14:30 horas.