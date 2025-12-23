Enami encarga a JP Morgan y Citi buscar financiamiento de US$ 1.700 millones para nueva fundición Paipote

La estatal Enami mandató a los bancos JP Morgan y Citi como agentes estructuradores del financiamiento de su proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira en Paipote, en la Región de Atacama.

"El proceso que deberán realizar los bancos seleccionados consiste en promover el megaproyecto y abrir espacios para que diversas entidades financieras puedan ofertar opciones para cubrir los US$1.700 millones de inversión estimados", explicó la compañía.

Enami hizo ver que la demanda de cobre refinado a nivel global actual permite que exista un alto interés del mercado para financiar proyectos de estas características.

"JP Morgan y Citi cuentan con una vasta experiencia en estructuración de financiamiento de este tipo, y dada su experiencia internacional, con acceso a los mercados globales de deuda, se constituirán en un importante soporte para esta etapa, lo cual permite tener la confianza de contar con un proyecto bancable y asegurar así su ejecución", indicó la minera estatal en un comunicado.

Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, destacó que "con el otorgamiento de este mandato se da un importante paso para el avance de Nueva Paipote que ya está en tierra derecha y la participación de JP Morgan y Citi se complementa con las otras fuentes de financiamiento en las cuales ha venido trabajando Enami, como por ejemplo el proceso de offtakers que ya se encuentra en etapas avanzadas".

La nueva fundición trata de un complejo metalúrgico integrado que ya cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y tiene previsto el inicio de sus obras en la primera parte de 2026.

Nueva Paipote contempla una fundición capaz de procesar 850.000 toneladas de concentrado de cobre al año y una refinería electrolítica que producirá 240.000 toneladas de cátodos de cobre, aportando mayor valor agregado en la cadena cuprífera chilena, siendo uno de los proyectos más importantes para la región de Atacama y parte fundamental de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Capacidad de Fundición y Refinería (FURE), impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric.